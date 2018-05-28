西安北客站到机场线实现送电成功

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励）近日，由中国中铁电气化局承担施工任务的西安北至机场城际铁路首座变电所——艺术中心车辆段110千伏主变电所一次送电成功，标志着该城际铁路进入供电线路联调联试阶段，工程建设全面提速。

铁路主变电所被誉为整条线路的“心脏”。西安北至机场线共有两座主变电所，负责给全线所有设备提供电力供应。此次送电成功的是艺术中心车辆段110千伏主变电所。

中铁电气化局西安机场线总承包管理部综合办公室主任李应超：“这个变电所不但要承担车辆段内列车整备、检修、调度以及行车指挥用电，还要为列车运行提供动力电源，为首列电客车调试供电。变电所送电成功后，艺术中心车辆段内的车辆段综合楼、牵引变电所、宿舍楼、食堂餐厅、活动中心将陆续供电，也为全线供电线路联调联试打下坚实基础。”

西安北至机场线是我省建设的首条城际铁路，全长29.31公里，其中高架线长度17.92公里，地下线长度8.49公里，地面线长度2.9公里。全线共设10座车站，设计时速100公里。建成后，从西安北站到西安咸阳国际机场只需要27分钟。这条线路将助力两大交通枢纽实现地铁、高铁、飞机三种交通方式的无缝对接，更加方便广大旅客的“一站式”出行。

中铁电气化局西安机场线总承包管理部生产副经理朱明浩：“下一步接触网施工，再一个是通讯信号专业，之后是中水电和其他弱电、中调监控、门禁这些系统的专题调试，还有综合联调，综合联调之后还有试运行和试运营，试运营将在今年年底，目前已经进行总体工作量的65%。”

编辑： 张娟