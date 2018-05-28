人行道变停车场行人被迫走车道 交警城管“两不管”

人行道被机动车辆占用。

路人逆行在车行道上。

西部网讯（见习记者 陈越）5月25日，田先生向西部网民生热线反映，西安市西二环大庆路开远门地铁站一直往北的人行道上停满了机动车，行人无路可走。“这条路是我们上班坐地铁的必经之路，每天早高峰和晚高峰，行人都只能在机动车道上行走，还是逆行，非常危险。”田先生说，这个情况他曾向沿街的交警和城管反映过，也一直没能解决，“更何况，二环桥下就是停车场，这样大规模的违规停车怎么就没人管呢？”

民生热线：西二环大庆路人行道违章停车 行人无处可走

车辆人行道违规停放 行人被迫逆行走车道

5月27日，记者来到开远门地铁站唐延路北段，沿着这条路的人行道向北走5分钟，就看到了长达200多米的停车队伍全部停在狭窄的人行道上，一直延伸到西斜路路口。来往的行人有的从车缝之间穿过，有的则不得已逆行走在车行道上。沿路停放的车辆有些积满了灰尘和树上的落花，看起来已经在此停放很久了。

早晨11点左右，仍旧有车主不断插空在此停车。 一位正在此处停车的刘司机说，“在这里停车的车主有附近的住户，也有上班族。虽然这周边的小区有停车场，但是停车位贵呀。有时候交警会来贴违章条，不过也不会天天来，总比交高价的车位费划得来。”

占道停车两年多 交警城管“两不管”

西安市民王先生告诉记者，这是他每天的必经之路，“我们在这条路上走路很费劲，一会在车群里走，一会在大马路上走。”王先生表示，这里人行道停车占道的现象已经有两年之久了，他们也向相关部门反映过，莲湖区城管说“车辆由交警管理”，但是交警又说他们管的是路上交通，路沿以上不在管理范围，所以一直没解决。

随后记者拨通了西安交警莲湖大队的电话，工作人员称，“我们现在立即去核实，给相关部门反映这个情况。但是道沿以上的问题由城管负责。”记者多次拨打莲湖区城市管理局的电话，但截止发稿，均未接通。

编辑： 陈越