征集样板间获全额返现？西安业主装修付全款却遇停工

第一次签订的赠送协议（左）和第二次签订的协议。

新房内至今未安装柜子。

西部网讯（记者 周到）装修新房本是一件值得高兴的事儿，可是在这过程中，如果稍不留意，就会跌入种种陷阱中。近日，网友“张轩”向西部网“民生热线”栏目反映，他参加了一家装修公司的样板间征集活动，一次性交清高出市场价许多的装修款后，半年过去了，不仅约定的按月返款没有实现，就连房子装修也陷入停滞。

民生热线：陕西明装网装饰设计有限公司骗取客户装修款10余万

高出市场价付清装修全款 房子没装完返款拿不到

张轩告诉西部网、陕西头条记者，自己的新房是2017年9月底交房的。“当年12月，听一位在陕西明装网装饰设计有限公司工作的朋友介绍，参与了他们公司的样板间征集活动。”按照合同约定，张轩一次性交清了装修款134389.7元，该公司自签订合同次月起，分6个月每月向他赠送现金22398.2元。

“我的房子只有75平米，按照我周围同户型业主的装修价格，装修加定制全屋柜子大概需要六七万元，可以说我的这个装修价格高出了市场价50%左右。”张轩说，装修公司当时表示，做样板间活动就是为了吸引客户，打开知名度，所以开工后会以赠现金的形式，分期把装修全款返还给他，活动也仅有五个名额。考虑到是朋友介绍，且该装修公司看上去十分正规，张轩不想错过这次优惠机会，于是签了合同，交了全款。

随后，装修正式动工。2018年1月，张轩收到了第一笔返款22398元，一切看起来都有条不紊地在进行着。

可到了春节收假后，突然没有工人来干活了，约定的返款也没有动静。“我们和装修公司联系，对方说工人上班晚，让我们多等几天，反正就是一直拖延。”张轩说。

3月9日，张轩和家人再次前往装修公司催促开工。经过协商，与装修公司签订了二次协议，约定4月10日前完成所有装修工程，4月至8月连续五个月将剩余所有返现返还。

新房完全停工 装修公司变更法人

“签完二次协议后，装修依然没有多大进展，我们不停地催，才有工人过来贴壁纸，再催几次，他们再派人来干一点活儿。到现在，合同约定的全屋柜子一个也没有装。”张轩说，后面他和家人又多次前往装修公司进行催促，但对方就是找各种理由拖延。而且此前与他们签订二次协议的公司负责人张少伟再也没有出现过，“打电话要么不接，要么说两句就挂掉。”

西部网、陕西头条记者在张轩位于西安市西二环边太奥广场的新房内看到，室内的基础装修已经完工，但之前约定的橱柜、衣柜等并没有安装。“我家孩子今年9月就要上小学了，我们原本计划装修完后晾上几个月，7月份搬家的。”张轩说，自己一家还在附近租房住，眼看近期入住新房无望，又续交了半年的房租。

“一个75平米的房子，再怎么拖延，三四个月也肯定能完工吧！现在已经整整半年过去了，新房住不了，返款拿不到，家里所有的钱一次性全垫在里面，想买个家具电器都拿不出来钱了。”张轩告诉记者，他了解到，目前陕西明装网装饰设计有限公司已经变更了法人。他担心，这样的变更会影响到后期一些事情的交涉和协商。

原办公地址已入驻新公司 承诺6月1日前后安装柜子

5月25日下午，西部网、陕西头条记者陪同张轩一家来到了位于西安市未央区凤城八路与北辰大道十字西北角的陕西明装网装饰设计有限公司再次进行协商。公司门头虽然还是原来的门头，但里面目前是一家名为“西安中菲建筑工程有限公司”的公司在办公。

接待张轩一家的是中菲建筑的刘姓负责人。事实上，他也是此前明装网的股东之一，“签订二次协议的时候，刘总也在场，并且在中间进行了协商。”张轩说。

刘姓负责人表示，目前的中菲建筑和明装网没有任何关系。“我也是帮忙处理之前没完成的单子，但他们现在没给钱，我没有办法给你们安装柜子。”刘姓负责人说，明装网可能是资金链出了问题。据他了解，当时参与样板间活动的一共有六七户，有几家甚至仅仅只走了水电。同时他也承认，明装网的法人确实进行了变更。

协商现场，张轩和父母又分别拨打了张少伟的电话，三次接通了两次，电话那头只说了“我正在忙”，就匆匆挂断了电话。

刘姓负责人随后表示，目前公司的办公场地还有几间办公室属于张少伟，最近有人想租那几间房子，他正在谈。如果不出意外6月1日前后能收到租金，他一定先把这笔钱用来给张轩家安装柜子。

“至于你要求的退款，我确实没有办法，你只能找到张少伟，问他要。”但刘姓负责人也并不愿意提供相关的住址等信息“如果你真心想找一个人，还有找不到的吗？”

多地曾出现类似装修纠纷 业内人士称资金流无法支撑高额返利

记者搜索发现，多地都曾出现类似的装修纠纷。在这些纠纷中，优惠方式整体模式较为相似：消费者在装修完后，可以在一定年限内获得装修款返还，返还款有的包括施工款，有的包括主材款+施工款，有的则标明“全款”，以每年一定比例的额度返还。

西安一位业内人士认为，这种优惠模式的资金流根本无法支撑高额的返利。而正规的装修公司都是分期付款的，开工前付一笔，装修到一定程度再按约定付款，全部完成后再付尾款。

张轩告诉记者，他现在只能选择相信，“之前好几个月我都等了，离6月1日也没几天了，我就再信一次。”至于高于市场价的那部分装修款的退款问题，由于还无法与明装网相关负责人取得正常联系，他会考虑走法律途径。

对于此事，西部网、陕西头条将继续关注。

编辑： 辛超