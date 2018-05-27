疲劳驾驶自动报警 陕西两项大学生创业大赛进入终审

团省委书记、党组书记段小龙观摩参赛作品。

近800件作品入围省级赛事，涉及农林、畜牧、食品、生物医药、创意设计等多个领域。

西部网讯（记者 鄢山宇）无人机灭火器、疲劳驾驶方向盘可自动报警……5月27日，在2018年“创青春”陕西省大学生创业大赛和“挑战杯—彩虹人生”陕西省职业学校创新创效创业大赛终审决赛上，由陕西大学生们发明创造的作品正激烈角逐，优胜作品将参加全国大赛。

“创青春”、“挑战杯”竞赛，是目前国内大学生最热门的竞赛。本届两项大赛自今年4月正式启动以来，吸引了全省高校数万名学生参与，近800件作品入围省级赛事，涉及农林、畜牧、食品、生物医药、化工技术和环境科学、信息技术和电子商务、机械能源、文化创意和服务咨询、创意设计，生产工艺革新与工作流程优化等多个领域。

“有超过三分之一的交通事故是由于驾驶员疲劳引起的， 而且疲劳驾驶引发的往往都是重大事故……”在比赛现场，由西北工业大学研究生研发的疲劳驾驶预警系统引起了大家的注意。

“驾驶疲劳预警系统分为两期，一期为智能盒子，安装在方向盘前端，二期为智能方向盘套。主要采用智能方向盘技术监测驾驶员生理特征和行车状态，并融合车道偏离图像监测系统，通过借助人工智能方法进行大数据分析，量化驾驶员的疲劳、紧张状态。”据项目研发团队成员董占鹏介绍，当驾驶员的健康状况或身体疲劳发生前兆时，系统将提前预警。

董占鹏说，该系统将根据驾驶员的疲劳程度发出不同级别的预警信息。未来还将实现人机语音交互，也就是说预警发出后，驾驶员必须进行身体、语言的回应，智能系统经过大数据分析，确定司机达到清醒状态，预警系统才停止警报。

“当司机健康状况或身体疲劳发生前兆时，系统会发出不同级别的预警提醒。未来还可实现人机互动，也就是说，当预警发出后，司机需进行身体、语言的回应，智能系统经过大数据分析，确定司机达到清醒状态，预警系统才停止警报。”据董占鹏透露，目前样机已经出炉，也开始与物流公司进行洽谈，不久将进入应用市场。 据了解，终审决赛将遴选出一批优秀作品，分别代表陕西参加即将在9月举办的全国大赛。

编辑： 李媛