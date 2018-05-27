今天（5月27日）上午，2018“森弗杯”中国环秦岭公路自行车赛暨中国公路自行车联赛（商洛站）开幕仪式在陕西省商洛市隆重举行。

西部网讯（记者 王瑜） 今天（5月27日）上午，2018“森弗杯”中国环秦岭公路自行车赛暨中国公路自行车联赛（商洛站）开幕仪式在陕西省商洛市隆重举行。陕西广播电视台体育休闲7频道及腾讯、新浪、优酷、CIBN、商洛日报新媒体、商洛广播电视台手机台、商洛新闻网等网络平台对发车仪式及当日赛事进行现场直播。

上午9时许，在商洛市体育运动中心开幕仪式现场，人头攒头，选手们也个个摩拳擦掌。陕西省体育局局长王勇、中国自行车运动协会秘书长王建国等应邀出席发车仪式。发车仪式由赛事组委会主任、商洛市委副书记、市长郑光照主持，组委会名誉主任、商洛市委书记、市人大常委会主任陈俊致辞，组委会名誉主任、省体育局局长王勇讲话，出席发车仪式的领导和嘉宾共同为成年男子组城市绕圈赛鸣枪发车。

据介绍，2018“森弗杯”中国环秦岭公路自行车赛暨中国公路自行车联赛（商洛站）共有4个比赛日。昨天（5月26日）为第一比赛日，举行了团体计时赛，分成年男子组、女子组2个组别。今天是比赛第二日，举行了城市绕圈赛，分成年男子组、女子组，大众男子甲组、乙组和女子组5个组别，展开了激烈角逐。男子城市绕圈赛冠军由辽宁队乔峰摘得，女子城市绕圈赛由河南队的鲁修言夺冠。接下来的两日，将分别进行举行成年男子组个人赛与成年女子组个人赛。

据了解，“中国环秦岭公路自行车赛”（简称“环秦岭赛”）是商洛市2014年依托中华龙脉、国家中央公园——秦岭自主创办，并经中国自行车运动协会批准的国家级品牌自行车赛事。今年是商洛市第五年连续举办“环秦岭赛”。