第四届陕西省农民工诗歌朗诵会安康赛区精彩纷呈

第四届陕西省农民工诗歌朗诵会安康赛区决赛在安康市群众艺术馆举行
第四届陕西省农民工诗歌朗诵会安康赛区决赛在安康市群众艺术馆举行
西部网安康讯 （记者 毛明博 通讯员 何万鑫）5月25日，第四届陕西省农民工诗歌朗诵会安康赛区决赛在安康市群众艺术馆举行，这些农民工题材的诗歌是从全市征集的近百首诗歌中精选而出。部分诗歌还是农民工自己创作并登台朗诵，朗诵时满含深情，生动感人。
朗诵会上，参加演出的各位选手先后朗诵了《孝子之声》《安康我回来了》《妈妈你不要走》《致在外发展的汉阴人》等近50首诗作。这些作品是从全市报送的80多件作品中遴选出来的。这些诗作均由农民工创作，有的述说了家乡的景致和浓浓的亲情，有的刻画了相思之苦、团聚之盼，是一种带有体验与情感性的叙述与倾诉，深深地融入了他们的血液、呼吸甚至生命，带给听众一种挥之不去的亲历感。
据了解，陕西省农民工诗歌朗诵会从2012年开始举办，旨在更好地调动农民工参与群众文化活动的积极性和主动性。同时，也启发社会各界关注农民工的文化生活，为农民工提供更多、更好的公共文化服务，让农民工更好地享受文化惠民政策和文化建设发展成果。
编辑： 钟莹
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