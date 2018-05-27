安康汉滨区组织夜间巡逻队护江 24小时监控违法行为

安康环保部门将违法企业予以查封
西部网讯（记者 毛明博）5月26日，针对国家督查组交办安康市城区水源地保护区环境违法问题，安康市、区环保部门对水源地附近的嘉鸿断桥塑钢门窗厂违规建设和天源砖厂违法情况立案处罚，对企业用电设施实施查封，责令停产。为加大保护力度，汉滨区政府还组织夜间巡逻队护江，通过24小时视频监控电鱼等违法行为，以保障水源地安全。
5月26日，汉滨区组织环保、水利、国土、市场监管等部门联合开展马坡岭、许家台水源地保护区内各类污染源及违章建筑、风险源等环境隐患排查。在初步摸排水源地环境问题的基础上，迅速开展边排查边整治。
针对水源地保护区内存在的环境问题，依法吊销建民办红莲村“汉江鱼府”农家乐营业执照，封闭农家乐排污口，拆除儿童游乐设施，采取工程化措施将污水接入红莲村污水提升泵站进入江北市政排污管网。关闭拆除佘家窑村许家台江边垂钓池附属设施，将马坡岭、许家台水源地汉江边停放的采砂船、吸沙船和渔船拖离一二级保护区，封堵进入汉江河道采砂运输通道，取缔钓鱼池旁沙场，清理许家台一二级保护区内垃圾，将红莲村排洪沟接入污水管网。
5月26日，会同安康市国土局现场检查佘家窑村许家台江边垂钓池拆除、忠诚蔬菜种植基地挖土洗砂、天源页岩砖厂。截止5月26日，立案处罚2家，下发责令停止通知书4份，现场查封4家，吊销营业证照1家。
目前，汉滨区政府发布《加强水源地保护工作通告》，在水源地设立标示标牌，组建夜间巡逻队，对水源地夜间非法采砂、电鱼实施巡查监管，在一二级保护区安装高清视频监控设备并接入区环境应急指挥平台，实行24小时实时监管。同时督查督办，对履职不力、弄虚作假、整改进展迟缓等移交监察委进行问责处理。
编辑： 钟莹
娱乐叶祖新在社交平台晒出了与毛不易的合影，并称：他说看我戏长大的，我说听他歌变老的。05-25
娱乐６月９日是我国“文化和自然遗产日”。全国非遗曲艺周由文化和旅游部、天津市人民政府共同主办，文化和旅游部非遗司、艺术司和天津市文广局承办。05-25
娱乐自打手机普及以来，关于“低头族”的吐槽不少见，而这一次，张艺谋要用高科技的元素，把这些编排进观念演出《对话·寓言2047》第二季。05-25
娱乐张韶涵称，小时候没有网络，有意见都是当面说，现在网络发达了，不分青红皂白，想骂谁就骂谁，无视自己语言暴力而对他人造成的伤害。05-24
娱乐最近播出的这几档综艺节目表现就不错，在节目环节、内容设计上都有创新，收视回暖的同时，也收获不少好评。05-24
娱乐 短片中杨坤自述第一次来云南是和孙红雷拍摄电影《边境风云》，第二次是来创建机车俱乐部的一个活动。05-24
娱乐潘玮柏与萧敬腾在某社交平台默契十足，发布一组自拍合照。潘玮柏与萧敬腾的自拍合影中，除二人外还围绕不少粉丝，身后灯光也十分绚烂。05-24
娱乐启动会上，陈坤和大家分享了自己的情绪故事，并现场填写报名资料，成为了2018年首位报名的行者。05-24
娱乐现场吴建豪戏里戏外反差萌以及张柏芝催人泪下的生日惊喜更是引爆了该剧的开播期待值，将发布会的气氛推向高潮。05-23
娱乐照片中，姚晨素颜出镜，肤质白皙，而儿子小土豆、女儿小茉莉则相伴在旁，或搞怪甜笑，或呆萌可爱，画面不仅有趣更显温馨。05-23
娱乐照片中，她长发披肩，手腕戴小猪佩奇配饰，并调皮附文：“他们说超过了1800万人就可以成为社~会~人”志玲姐姐可以说是少女心十足了。05-22
娱乐各位美妆大神，请赐教……”视频中，吴昕身穿红色T恤，留着一头清爽短发，手拿眼影，向镜头展示自己的画眼影技巧。05-22