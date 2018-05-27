安康汉滨区组织夜间巡逻队护江 24小时监控违法行为

安康环保部门将违法企业予以查封

西部网讯（记者 毛明博）5月26日，针对国家督查组交办安康市城区水源地保护区环境违法问题，安康市、区环保部门对水源地附近的嘉鸿断桥塑钢门窗厂违规建设和天源砖厂违法情况立案处罚，对企业用电设施实施查封，责令停产。为加大保护力度，汉滨区政府还组织夜间巡逻队护江，通过24小时视频监控电鱼等违法行为，以保障水源地安全。

5月26日，汉滨区组织环保、水利、国土、市场监管等部门联合开展马坡岭、许家台水源地保护区内各类污染源及违章建筑、风险源等环境隐患排查。在初步摸排水源地环境问题的基础上，迅速开展边排查边整治。

针对水源地保护区内存在的环境问题，依法吊销建民办红莲村“汉江鱼府”农家乐营业执照，封闭农家乐排污口，拆除儿童游乐设施，采取工程化措施将污水接入红莲村污水提升泵站进入江北市政排污管网。关闭拆除佘家窑村许家台江边垂钓池附属设施，将马坡岭、许家台水源地汉江边停放的采砂船、吸沙船和渔船拖离一二级保护区，封堵进入汉江河道采砂运输通道，取缔钓鱼池旁沙场，清理许家台一二级保护区内垃圾，将红莲村排洪沟接入污水管网。

5月26日，会同安康市国土局现场检查佘家窑村许家台江边垂钓池拆除、忠诚蔬菜种植基地挖土洗砂、天源页岩砖厂。截止5月26日，立案处罚2家，下发责令停止通知书4份，现场查封4家，吊销营业证照1家。

目前，汉滨区政府发布《加强水源地保护工作通告》，在水源地设立标示标牌，组建夜间巡逻队，对水源地夜间非法采砂、电鱼实施巡查监管，在一二级保护区安装高清视频监控设备并接入区环境应急指挥平台，实行24小时实时监管。同时督查督办，对履职不力、弄虚作假、整改进展迟缓等移交监察委进行问责处理。

编辑： 钟莹