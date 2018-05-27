因征地矛盾15名群众被打伤 安康警方：该事件为寻衅滋事

汉滨警方将11名寻衅滋事者拘留。

身穿迷彩服手持木棒者现场围殴群众。

西部网安康讯（记者 毛明博） 5月24日，安康市汉滨区江北办李家嘴村，因征迁矛盾，一群身着迷彩服的男子手持木棒与当地村民发生激烈冲突。警方今天（5月27日）再次向社会发布公告称，“已将打架事件升格为‘寻衅滋事’”。

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汉滨警方：11人涉嫌寻衅滋事被抓获

公安汉滨分局通告称：截止5月26日18时，公安机关已抓获犯罪嫌疑人11人，其余犯罪嫌疑人身份已确定。犯罪嫌疑人许某、张某等10人已被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人徐某某因未满16周岁做其他处理。目前，公安机关正在全力抓捕在逃犯罪嫌疑人，并敦促其投案自首。

记者了解到，经初步调查，引发冲突的“刘家沟社区建设项目”是汉滨区2016年招商引资的移民(脱贫)搬迁跨区域安置社区。项目分两期建设，一期总占地158亩，涉及江北办刘家沟、李家嘴两村，计划安置500户贫困户。 2017年5月，江北办与陕西隆元祥房地产开发有限公司签定刘家沟社区委托建设合同，隆元祥公司经招标，由陕西大道建筑有限公司负责该项目“三通一平”建设。

冲突：因征迁土地面积矛盾 村民阻止施工引发冲突

记者从汉滨区政府了解到，4月20日 “三通一平”建设开工，李家嘴村二组部分村民以本组尚有3户村民的土地存在面积争议，未签征收协议为由，于4月20日、4月25日两次阻止开工，随后在施工现场搭帐篷轮流值守阻止施工。

项目建设指挥部多次入户宣传政策，协调化解矛盾，召开办公会议，解答群众关切，并形成会议纪要下发到涉地村组。

汉滨区政府通报，5月24日9时许，大道公司再次组织施工时，该村二组个别群众召集本组群众进行阻止，遂发生冲突，双方均有人员受伤，分别电话报警。10时11分，江北派出所接警后迅速处警，控制现场事态和涉案人员，收集现场证据，将双方部分人员带离现场问询，并展开侦查工作。

进展：对施工方与群众的矛盾纠纷开展深入调查

对此事件，汉滨区已要求各相关部门要坚持依法依规处理、积极稳妥化解原则，快速反应处置，坚决防止事态进一步发展。

区政府有关领导及时带领相关部门进行处置，并迅速召开协调会，抽调相关部门工作人员，组成伤员救治、案件侦破、事件调查、安全稳控等工作组，全面展开事件调查处置工作。

5月26日，汉滨区发布通报称，目前，汉滨区已督促施工企业先行垫付医疗费用2.4万余元，并由企业继续筹集后续治疗资金。目前，受伤的15名群众正接受住院治疗。汉滨公安分局抽调专门警力组成专案组，全力开展侦查工作。目前，已刑事拘留施工企业涉事人员7人，其他涉案人员正在抓捕中。

同时，对煽动群众闹事、阻挠工程建设的非法行为，公安机关将依法予以严厉打击。区信访局会同相关部门组成联合调查组，已进驻江北办，对施工方与群众的矛盾纠纷开展深入调查。

编辑： 张娟