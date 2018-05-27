旬阳县委副书记王武臣给获得“枇杷果王”的农民张龙虎颁奖。

西部网安康讯（记者 毛明博）枇杷种植户给自家果园代言、市民踊跃参加“海吃枇杷”大赛、镇上借机评选“枇杷果王”、县委副书记等领导给枇杷种植大户颁奖……5月26日，旬阳县城关镇举办首届枇杷节受到千余名游客欢迎，群众笑称，“小枇杷是咱农民脱贫增收的‘黄金果’”。

贫困户和种植大户比高下 争相为旬阳枇杷当代言

“用的是农家肥，所以我家的枇杷就个大味美。”每次有人途经张俊明的枇杷园时，他总会在笑脸邀客人品尝枇杷外还请人到果园拍照做宣传。“我愿当模特为旬阳的枇杷代言”。

2012年以来，村民赵成忠、张新国和张俊明等村民到四川考察发现，见到枇杷能给当地村民大幅提升收入。随后，他们就将优质的大五星、长虹等优质枇杷苗引进两岔河村。

“我这小洋楼可都是卖枇杷的钱盖起来的。也可以说是靠一颗颗枇杷垒起来的。”指着这座曾经在村里让人“眼馋”的小洋楼，村民赵成忠笑着说，因为售卖枇杷他家的收入逐年增多，所以他家的“小洋楼”也成为不少群众发展枇杷的动力。

张俊明说，去年枇杷丰收了他挣了5万元，今年枇杷受天气影响大幅减产收入有所下降。“好在我5亩地是规范化管护，果子大，味道好。亩产500斤左右，每斤15元。收入也近4万元。”

村民张金有是贫困户，他们老两口拉扯着上小学的孙子共同生活。他说，栽种枇杷让他的日子一年比一年好。

“今年我估摸着，能靠枇杷脱贫。”张金友说，村里有和他一样的20户贫困户，和他一样通过种植售卖枇杷脱贫增收了。说完这些，他又用笑着用掺杂着当地方言的普通话邀请记者，“欢迎你们西安人到我家吃枇杷。”