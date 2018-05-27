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最新丨长安区通报网传“南长安街壹号摇号购房者信息登记表”调查情况

时间：2018-05-27 08:40:00  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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最新丨长安区通报网传“南长安街壹号摇号购房者信息登记表”调查情况

西安市长安区调查组今天（5月27日）通报网传“南长安街壹号摇号购房者信息登记表” 调查情况。

西部网讯 西安市长安区调查组今天（5月27日）通报网传“南长安街壹号摇号购房者信息登记表” 调查情况。

通报称，5月24日晚，网传“南长安街壹号”房产项目部分摇号购房者信息登记表，长安区连夜成立调查组开展工作。

调查组对信息登记表中涉及的人员特别是公职人员，逐一排查，已进行了142人次的调查核实工作。同时，调取收集项目资料、公证资料、购房资料等，与项目单位、房管部门、公证处、软件公司等相关单位调查核实了有关情况。

目前，各方面调查工作在持续进行中。对违法违纪问题，一经查实，将依法依规严肃处理。

调查工作进展情况，将及时向社会公布。

编辑： 张娟

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