宝鸡市召开学习宣传《梁家河》座谈会 庄长兴讲话

宝鸡市在眉县召开学习宣传《梁家河》座谈会。

省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话。

西部网讯 5月26日，宝鸡市在眉县召开学习宣传《梁家河》座谈会。省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话。

座谈会前，干部群众通过一系列精彩节目，声情并茂地分享展示了学习《梁家河》的成果。

座谈会上，宝鸡市委书记徐启方表示，全市上下要将《梁家河》的学习宣传作为当前一项重要政治任务，让梁家河的大学问入脑入心，成为助推“四市”建设的强大精神动力。宝鸡市委常委、政法委书记、金台区委书记景耀平等4位同志分别交流了学习宣传《梁家河》的情况和心得体会。大家一致表示，有习近平新时代中国特色社会主义思想的指引，我们一定能够劈波斩浪、行稳致远，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

庄长兴表示，宝鸡市认真贯彻落实省委安排部署，创新载体，灵活方法，通过创作歌曲、刊发评论文章、开展音频联播、举办学习分享会等多种形式，迅速在全市掀起了学习宣传《梁家河》的热潮。他表示，要把学习宣传梁家河的大学问与传承弘扬红色革命文化、优秀传统文化紧密结合起来，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。要坚持把对党绝对忠诚作为首要政治原则，通过学习不断深化对党的领袖的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，切实增强忠诚核心、维护核心、看齐核心的思想自觉、政治自觉和行动自觉。要强化责任担当，切实将学习成效转化为干在实处、走在前列的实际行动，加快高质量发展，不断推动新时代追赶超越有新气象新作为。

编辑： 张娟