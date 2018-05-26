西安举行留学回国人才招聘节 城墙芙蓉园门票现场送

西部网讯（记者 鄢山宇）“我在荷兰读的硕士，毕业后在北京工作了一年，听说西安举行留学回国人才招聘节，我连夜坐火车回来参加招聘会，今晚再坐火车回去。”留学生梁荣说，自己本身是西安人，虽然在外学习多年，但还是希望能回到西安就业。

飞速的发展让海外留学生看到了西安的潜力，5月26日举办的留学回国人才招聘招聘节上，像梁荣这样专程回来应聘的留学生说不在少数。

为了参加招聘节 留学生连夜从北京赶回来

长在西安城墙下的梁荣在天津大学上的本科，在荷兰阿姆斯特丹上了硕士。毕业后她在北京工作了一段时间，不过还是时刻留意着家乡的信息。

“这次听说西安有针对归国留学生的专场招聘会，了解后发现这次招聘会参会的企业质量都很好，于是就决定回西安参加。”梁荣告诉记者，到现场之后，她发现招聘会办得很高端，已经投了好几份简历，希望能找到合适的岗位。

梁荣进入会场之后，西安市人才服务中心工作人员给她送上了西安城墙、大唐芙蓉园等景区的门票，欢迎她回到西安，希望她在应聘之余可以在西安好好转转，了解西安。对于这份意外惊喜，梁荣非常高兴，她说，离开西安这么多年，西安确实发生了很大的变化，她还没去过大唐芙蓉园，感谢西安市人社局这样的贴心和诚意。

“博士留在这里可拿到二三百万元”

在招聘会现场，记者发现前来参展的企业都是高质量的企业，如六一八研究所、中国科学院西安光学精密机械研究所、西安交通大学、西电集团等。

中国科学院西安光学精密机械研究所此次招聘40多个岗位，涉及光学、机械电子、数据处理等。该研究所招聘主管谭家海告诉记者，他们此次针对应届博士招聘，研究所的研究室主任肖茂森、研究员魏儒义到现场面试，如果条件合适，当场签合同，“到我们单位之后，除了有18-38万元的年薪之外，还可以享受100平米的人才房低价购买资格，解决子女就学问题。”

西安交通大学主管招聘的老师王博表示，他们在此次留学回国人才招聘节上想要招聘适合校内人才拔尖计划及专职科研团队的人才，“如果成功签约，一个人才可以一次性拿到45万年薪＋安家费＋科研经费＋福利等共计200-300万元的酬金。”

85家重点企事业单位提供岗位1998个

据了解，参加本次招聘会的有西安交通大学、航空工业西安飞行自动控制研究所、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、西安市新城区人力资源和社会保障局、中国科学院西安光学精密机械研究所等85家西安地区重点企事业单位，行业涉及高等教育、航空航天、智能制造、信息技术、经济金融、制药、房地产等多个领域，专业涵盖航空航天、自动控制、材料、新能源、计算机、金融、法律、语言、农学、文学哲学等百余个类别，共提供中高端招聘职位1998个，其中博士人才需求1169个，硕士人才需求284个。

据西安市人才服务中心副主任廉宏彬介绍，本次海归招聘首次引入精准招聘平台，在会前开始人岗匹配、简历精准推送服务。参会单位及个人可在会前登录“海创号”微信公众号进行注册，实现“线上精准匹配、线下面谈交流”，为单位及求职个人提供智能化双向服务。

据统计，当天招聘会入场人数近千人，其中留学回国人才占比70%以上，分布于英国、美国、德国、法国、俄罗斯、韩国、日本等20余个国家。现场收取留学回国人才简历670余份，其中硕士以上学历占比60%。“在开展现场招聘活动同时，招聘单位还开展在线视频面试洽谈活动，视频面试会入场1457人，投递简历926份。”据廉宏彬介绍，当天参加招聘面试洽谈人员中达成意向约26%。

编辑： 呼乐乐