西安交警联合运政查黑车 乘客却不愿配合

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚）5月25日下午晚高峰期间，西安交警莲湖大队联合莲湖区运政等部门，在北大街和西大街两个检查点查处非法营运的黑车。一辆比亚迪轿车沿着北大街由北向南行驶到钟楼，刚刚坐上了一名男性乘客，执法人员怀疑涉嫌非法营运，交警立即将其拦下。
司机称是朋友坐车，可当运政稽查人员询问男性乘客时，乘客却不愿配合，扭头就走。附近民警赶来进行现场协调后，乘客才给出了答案。
乘客：“我在路边站着呢，比亚迪轿车司机问我，我说我去西大街，他说顺道，我说行，捎我一程。”
由于司机和乘客的说法不一致，运政稽查人员先将车辆暂扣，然后再做进一步的调查。随后在北大街上，又有一辆红色马自达轿车因涉嫌非法营运被执法人员拦下。
马自达轿车司机：“她们要去陕西历史博物馆，我说我把你们捎过去，她说多少钱，我说你别提多少钱，我把你捎过去完了。”
查处过程中，车内两名女乘客比较激动，最初也不愿配合。经过运政稽人员耐心询问，她们表示确实和司机说到了路费。运政稽查人员介绍，查处这种非法营运黑车的目的，主要是保障乘客的利益不受侵害，但乘客往往却不配合作证。
编辑： 张娟
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