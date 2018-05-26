西安南郊惊现“地下客运站” 7人面包车挤下29人

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王景文）5月22日凌晨4点58分，天还未亮，但西安南郊雁环中路上杜城村的村口已是车水马龙，热闹非凡。记者看到，各式各样的面包车将村口主干道堵了个严实，身穿各色衣服的人们正在从四面八方涌向了这里。

记者粗略数了一下，杜城村村口总计有三十多辆疑似拉客的面包车。随着天色渐渐放亮，越来越多的人都乘坐上了这类改装过的面包车。趁着司机在外面吆喝的空挡，记者看到了一辆面包车内的情况。不同于其它面包车，这辆车里乘客的坐法却显得有些奇怪，司机将拉货的车用来拉人，不仅如此，6座的车却坐上了十多人，车内乘客的数量远远超过了车辆核载数。

记者了解到，在这里乘车的几乎都是在西安市周边打零工的工人，小工头联系好活之后，以包车的方式把工人送往各个工地。出于成本考虑，像这样超员的情况时有发生。核定人数为六座的面包车，坐了十二三个人，已经够吓人了，可是，竟然还有比这更疯狂的情况。一辆车牌号为陕A6A7W1的面包车中，车里所有乘客都是席地而坐，核载人数为7人的车中已经挤了25人。这时，一名工头模样的男子出现了。

男子：“往里坐，往里，最少还能坐四个，往里，往里。”

由于超员太多，实在挤不出来四个人的位置，经过三四次的努力，甚至拿脚蹬了两次之后，这才关上了车门，最终车内挤进了29人。

清晨六点，这辆包括司机和包工头在内，载有29人，超载300%的面包车开往了距离西安市南郊四十多公里外的咸阳西。而在高速路上，都市快报全媒体记者看到，这辆面包车很是疯狂，时速甚至超过了120公里。由于速度过快，驶出咸阳西收费站的时候，早已将采访车远远甩在了后面。

目前，根据都市快报全媒体记者提供的视频证据，西安、咸阳两地的交警已联手对这辆疯狂的面包车超员、超速的违法行为进行调查。

编辑： 张娟