突发！西安西郊一住户家起火 疑小孩玩火引发

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王毅）今天(5月26日)中午十二点左右，西安市西郊鸿基新城三十五号楼的一住户家中发生火灾。现场视频可以看见，大火在屋内燃烧，滚滚浓烟破窗而出。

记者赶到现场看到，着火的住户家位于六楼，屋内明火已被消防控制，但仍然有浓烟，而阳台外墙已经被大火熏黑。

记者了解到，起火时该住户家中有一位老人和一位小孩祖孙二人在家。老人告诉记者，自己当时在沙发上睡着了，可能是两岁的孙子拿屋内的打火机玩，结果点燃了家里的衣物。

当老人醒来发现家里着火时，火势已经到了他无法控制的地步，于是赶紧抱住孙子逃离，所幸未造成人员伤亡，但家中家具、电器受损严重。

小区业主告诉记者，这次起火也暴露出该小区的消防隐患：当消防车前来灭火时，小区的消防通道大门紧锁，消防车绕道才接近了起火的大楼；而着火楼层的消防栓直到下午一点五十左右火势被完全扑灭，都没有放出水来。

编辑： 张娟