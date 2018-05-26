西安首次举办实习招聘会 企业提前进校园“抢”准毕业生

西安市人社局局长李宁君向大学生介绍西安人才引进政策和大学生就业政策。

西部网讯（记者 鄢山宇） 5月26日，一场特别的招聘会在陕西师范大学举行，西安市85家重点企业提前进校园“预定”2019届准毕业生，上演“抢人大战”。省内事业单位、国企和大型民营企业、外资企业等提供实习岗位共计1583个。

“抢人才大站”再升级 企业提前进校园抢准毕业生

5月26日，由西安市人社局主办的“西安市2019届毕业生就业实习招聘会”在陕西师范大学举办。这是西安市首次专门针对准高校毕业生开展实习招聘活动。

“按照常规的工作安排，每年9月以后，政府、企业才会启动对第二年高校毕业生的招聘活动。但是随着‘抢人才大战’的不断升级，我们必须打破常规，提前‘下手’，把人才留在西安。”据西安市人才服务中心副主任宋小强介绍，这一次实习招聘会针对的是2019届的高校毕业生，主要就是让企业与准毕业生们能提前对接，一方面让准毕业生能提前了解企业、熟悉西安，另一方面也能帮助企业提前培养人才。

在当天的招聘会上，东岭集团的实习生需求量大概有200名，岗位涉及国际贸易、金融、行政、人事等多个专业。“这是东岭集团首次参加这种大型的实习招聘会，对于企业来讲，这不仅可以帮助我们提前锁定需要的人才，而且也能尽早的了解这些准毕业生的求职需求和个性特点，方便企业调整下一年度的校招政策。” 据东岭集团人力资源部部长宋芳介绍，随着社会经济的发展，企业对于人才的渴望非常强烈，而这种实习招聘会，不仅给准毕业生们提供了更多的选择，也利于企业提前储备人才。

准毕业生：西安在变好 我要留下来

据陕西师范大学党委副书记卢胜利介绍，2015年、2016年、2017年这三年，陕西师范大学留在西安工作的毕业生大约占全校毕业生总数的五分之一，其中2015年有1410名毕业生留在了西安就业、创业，2016年有1471人，2017年有1393人。

“明年即将毕业，通过今天活动，让我更详细了解了西安的人才政策、落户政策、创业帮扶等政策，加深了我对西安的了解，有助于求职和落户。”孟庆彬是陕西师范大学地理科学与旅游学院人文地理学专业的研究生，他说，自己非常喜欢西安这座城市，在西安六年来，感受到了西安的巨大变化，深受吸引，以后想在西安安家落户。

陕西师范大学文学院中国古典文献学的研究生郎文洁去年12月开始了自己的创业之路，她结合自己的专业在学校的孵化器开办了幼儿国学教育，经过半年多的摸索与实践，目前除了自己，还招聘了3名国学老师。

“2011年我来到了西安求学，每一年都能看见西安的变化，这些变化坚定了我留在西安的决心。”郎文洁家在吉林延边，谈起未来，她有自己的打算：首先考虑是继续读博，如果没有实现就好好创业。“我很喜欢西安，也已经在西安买了房，我要留下来，在西安生活、工作。”

在当天的实习招聘会开始前，西安市人社局还在陕西师范大学举行了“百万大学生留西安”精准就业论坛。西安市人社局局长李宁君向大学生介绍了西安人才引进政策和大学生就业政策。招商银行西安分行、西安新东方学校、中建五局第三建设有限公司西北分公司等单位宣讲人才招聘政策。

编辑： 张娟