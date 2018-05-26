央视“朗读亭”回归西安 朗读者们热情不减诵读经典

西部网讯（记者 刘璞华）央视“网红”栏目《朗读者》的线下活动“朗读亭”再次来到西安了！5月25日上午，记者在陕西省图书馆门口看到，央视的“朗读亭”前，几位前来朗读的市民已经排起了小队。据悉，5月25日至6月3日，“朗读亭”都将会在陕西省图书馆广场前等待热爱阅读的观众。
文学爱好者董女士表示，平常自己就十分喜欢诗歌、散文，作为今天的第一位朗读者，她要朗读的内容是《只是》，她想把这段文字送给所有的“60后”朋友。“读完之后还是很激动，觉得自己刚才有一点点紧张，但还是期待能在电视上看到自己。”董女士说。
何先生已经不是第一次参与《朗读者》的活动了，去年“朗读亭”在曲江书城的时候，他就参与了朗读，而这次他想朗读的是老子的《道德经》。对此，他说，“我们要大力弘扬中国传统文化，西安目前正在建设图书之城、音乐之城、博物馆之城，我觉得朗读这样一段中华经典是一个很好的机会，希望能唤起更多人对传统文化的热爱。”
活动吸引到的还有大学生小吴，作为播音主持专业的学生，她认为《朗读者》开创了一种新的文化节目方式，让观众的参与感更强了，而自己也想用在校所学的专业技能朗读一篇散文送给大家。
据了解，5月5日起，《朗读者》第二季正式回归央视一套。与第一季相比，第二季《朗读者》将减少明星面孔，弱化名人嘉宾，更多地邀请来自各行各业的“明星”面孔。同时，线下活动“朗读亭”的数量和辐射范围都将有所扩展，不断增强观众参与感，用心引领价值导向，大力弘扬优秀传统文化。
编辑： 刘璞华
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