安康：毛绒玩具产业闯出大市场 带动数万人就业

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王晔军 王建）泰迪熊、凯蒂猫、哈士奇……提起市场上这些憨态可掬的毛绒玩具，很多人都知道它们是在南方工厂生产加工的。而如今，这一毛绒玩具加工在我省的安康市遍地开花，一年多时间，形成了大产业闯出了大市场。更让人瞩目的是，这一产业直接带动了安康数万人在社区就业。

家住紫阳县蒿坪镇双星村的王生群最近喜事多。随着就业渠道的增加，她在镇上的一家毛绒玩具厂上班了。

王生群：“在家里上班，方便，把孩子照看了。”

这家毛绒玩具厂是去年12月份开工的，王生群目前还在培训期，保底工资1500元，成了熟练工后，实行计件工资，收入会再多一些。虽然比不上以前在外地打工的收入，但对王生群来说，家门口打工更划算。

王生群：“在外面打工的话一个月四五千块钱，在外面开支也大，要租房子呀。”

记者：“一个月能落多少钱，最后？”

王生群：“两三千块钱吧，在家里实实在在的，开支不会那么很大。”

王生群所在的工厂是由北京的一家企业投资的，是安康市第一家毛绒玩具厂，安康市的第一只毛绒玩具就产自这里。那么，为什么北京的毛绒玩具企业会在这里开办工厂呢？

安康爱多宝动漫文化产业有限公司总经理王亮：“我第一次来安康紫阳的时候，看这个地方山区比较多，人们相对住的很集中，所以我当时就有一个想法，我说这个地方做毛绒玩具很适合。”

王亮说，2016年他们企业在北京成立后，计划拓展西北和西南市场，但一直没找到合适的投资地点。对安康紫阳考察后，他有了投资这里的打算。而就在这个时候，安康市得到了苏陕扶贫协作常州市对口帮扶工作组的建议：承接毛绒玩具产业转移。

安康市委常委、常务副市长赵璟：“我们具体跟常州在我们这挂职的同志，也是不断在研究讨论，究竟在承接东部产业转移中，结合实际特点，安康适合落户、落地什么样的产业？那么，毛绒玩具这个产业就是在这样不断的商讨中，碰撞出来的思想火花。”

毛绒玩具生产是一个劳动密集型的产业，可以解决大量人口就业，而且市场前景好，虽然说原来生产主要集中在东部发达地区，但随着这些地方劳动力资源的减少，毛绒玩具产业将逐步转移。而处于深度贫困地区的安康市最大的优势就是具有丰富劳动力，特别是移民搬迁集中居住了大量的女性劳动力。同时，毛绒玩具生产几乎没有污染，也符合安康市产业发展的需求。为此，安康市出台了关于促进毛绒玩具产业集聚发展的若干措施等政策，鼓励毛绒玩具企业落户安康。安康爱多宝动漫文化产业有限公司从办理证照到投产仅用了一个月时间。

王亮：“我们当时就是从办照到我拿照离开，仅用了两个小时，这个速度特别惊人。”

除了简化办证手续，安康市还对落户企业提供厂房及水电优惠，并提供员工培训费用。

安康市汉滨区谭坝镇党委书记陈康玲：“我们提供了厂房和水电的配套，同时对厂房租金和水电费我们免三年的租期，对工人这一块，我们给与技能培训，将近100万。”

正是因为一系列的扶持政策，安康最大的毛绒玩具企业哈德宝工艺公司落户到了谭坝镇。目前，这家企业拥有缝纫设备170多台，吸纳劳动力达到258人。最近，企业第一批产品将远销海外。

安康市汉滨区哈德宝工艺公司厂长杜燕：“我们这一批货全是发往到美国，一个月之内，一共是六万多只。”

在扶持毛绒玩具产业中，安康市各级政府不但在用地、劳动力培训、资金扶持等方面对落户企业予以支持，白河县妇联还联合乡镇政府，专门开办了妇女儿童之家，解决上班女工孩子无人照顾的问题。

白河县妇女联合会主席何忠清：“这样留守妇女打工，她就很安心，小孩有专人照管，下班以后，她就可以把孩子领回去。”

白河县仓上镇村民王能丽：“在这又能上班，又能照顾孩子，挺好的。”

由于政策扶持有力，地理位置并不占优势的白河县已签约毛绒玩具企业15家，6家已经开业生产，6月底开工企业将会达到10家。这些企业不但有南方转移过来的，也有本地人新办的。

白河县卡子镇药树毛绒玩具厂培训主管许庆飞：“之前我们一直从事中药材种植，因为我们安康市政府引进了毛绒玩具作为我们安康本地的一个支柱产业，把我们安康要建成这个毛绒玩具之都，政府也大力推荐，给与很大支持，所以我们结合这个契机，就来做这个毛绒玩具产业。”

目前，白河县农民在毛绒玩具企业就业的已有500多人，其中贫困户占到三分之一左右。为了方便当地村民，一些毛绒玩具企业开始尝试让操作熟练的村民在家里生产，企业把机器运到村民家里，上门送料和收取加工产品。

白河县卡子镇村民涂家荣：“哪怕少挣点钱，也两不误，是吧？家庭也照顾了，钱也挣了。”

白河县劳动就业服务局副局长代云清：“让她在家里就业，既能照顾孩子和老人，又能就业，解决她的经济问题。”

白河县县委常委、副县长杨平：“毛绒玩具厂建立，它解决了一个我们异地搬迁的群众长期稳定的增收、稳定的脱贫的一个治本之策，同时也使我们的广大群众实现就近就地转移成产业工人，从而使广大搬迁群众能够真正意义上搬得出 稳得住 能致富。”

在积极支持发展毛绒玩具产业过程中，安康市也发现自身存在的物流成本高、产业配套差、熟练及管理设计营销人才少等问题，对于这些问题，安康市正在制定相应的政策，扬长避短，让毛绒玩具产业在安康得到较快较好发展。

目前，安康市7个县区，已有12家毛绒玩具企业开工生产，当地1247名群众，其中在册贫困户312人在家门口实现就业。今年，安康市力争建成毛绒玩具新社区工厂100个，吸纳就业1万人，实现产值10亿元。2020年，吸纳就业5万人，实现产值50亿元。

赵璟：“过去的招商，都是招单一的企业，针对毛绒玩具，我们是全产业招商，我们期望它在安康形成产业集群。总体的目标是用五年或者更长的时间把毛绒玩具产业打造成安康的支柱产业，使安康成为我国中西部地区最大的毛绒玩具生产加工基地和商品集散中心。”

一个地方经济社会，要长远发展，健康发展，立足实际至关重要。安康市在承接东部产业转移中，大胆引进毛绒玩具产业，做的是越来越来越风生水起。更为重要的是，这一产业符合安康产业就业扶贫方向，使东西部资源优势得到优化配置，达到了互利双赢、错位发展。

编辑： 沈晓芳