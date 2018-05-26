社区防范有了高科技 智能警务系统快速识别“危险人物”

移动警务侦查系统APP。

西部网讯（记者 李媛）如今，安全是更多城市人考虑的问题。居住在社区，如何防止陌生人尾随进入？如何快速抓住有案底的“危险人物”？5月25日，记者在“2018中国（西安）国际社会公共安全技术防范暨雪亮工程建设产品装备博览会”上，人像比对技术给出了答案。

将小区的监控与警务侦查系统连接，一旦有危险人物被拍摄上，而且达到一定的像素，遇到重点监控人员，社区民警手机上安装的人像比对系统就会发出报警，第一时间做出防范处理。

记者现场体验发现，摄像头仅拍到侧脸，就很快能够在系统中显示出记者的识别结果。“这个是通过成百上千的人脸，精确计算得出来的。”工作人员介绍，前来体验的市民百分之百能够识别。

目前，该系统已经在陕西省公安厅、宝鸡市公安系统和安康市公安系统启动应用，达到了一定的效果。

“人像比对技术是警企充分结合的产物，把高科技信息化手段运用到一线民警的实战中去，这个技术已经在南方发达地区广泛应用。”陕西派诚科技有限公司总经理袁野介绍说。

这么高科技的识别技术在手机上使用如何保证信息安全呢？袁野介绍，这款系统只能在经过公安机关通过专业检测过的手机上使用，同时加载安全使用软件及保密卡。手机一旦丢失，报备后，通过技术手段可快速远端删除手机上的信息。

编辑： 高政超