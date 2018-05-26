西安开启大风降温天气 网友吐槽:又是四季随机播放

图片来自“陕西气象”官方微博。

西部网讯（见习记者 李卓然）今天（5月26日）早上，西安的天空灰蒙蒙一片，空气中充满了土腥味。“昨天还是艳阳高照，今天就一片雾蒙蒙，风沙吹得人睁不开眼睛。”出门办事的市民李女士一边戴上口罩一边说，这样变化多端的天气真让人受不了。

朋友圈里，关于西安天气的段子也层出不穷：

“这个鬼天气，昨天晒成个红蛋蛋，今天刮成土蛋蛋，接着让雨淋成个泥蛋蛋，最后变成洋芋蛋蛋。”

“西安这天气是不是疯了，又是四季随机播放。”

“西安这满三十减十五的天气我也是服气了，冷的嗖嗖的～ ​”

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扬尘天气来袭 要做好个人防护

根据中、省环境气象预报，昨日受大风影响，西北部分地区自西向东将有一次沙尘天气过程。经气象、环保部门综合研判分析认为：5月25日22时，较强西北风到达西安市，受西北沙尘传输影响，今天关中北部可能出现扬沙或浮尘天气，将对西安市环境空气质量产生明显影响。

西安市重污染天气应急指挥部办公室提醒广大市民朋友，要做好沙尘天气下的自我防护，尽量不要外出，在家里关闭好门窗，如果需要外出穿戴防尘土的衣服、口罩、手套和眼镜等，减少在户外的时间。

未来24小时西安市将有大风天气

根据西安市气象台2018年5月26日03时40分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内周至县、鄠邑区、长安区、蓝田县、西咸新区、灞桥区、雁塔区、碑林区、莲湖区、新城区、未央区、阎良区、高陵区、临潼区将受大风影响，预计上述地区平均风力可达6级以上，阵风7级以上，请相关部门、相关区县注意防范。

西安市气象部门建议，政府及相关部门按照职责做好防大风工作；关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖工地建筑物资；行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留；有关部门和单位注意森林等防火。

编辑： 沈晓芳