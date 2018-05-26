西安开启大风降温天气 网友吐槽:又是四季随机播放

图片来自“陕西气象”官方微博。
西部网讯（见习记者 李卓然）今天（5月26日）早上，西安的天空灰蒙蒙一片，空气中充满了土腥味。“昨天还是艳阳高照，今天就一片雾蒙蒙，风沙吹得人睁不开眼睛。”出门办事的市民李女士一边戴上口罩一边说，这样变化多端的天气真让人受不了。
朋友圈里，关于西安天气的段子也层出不穷：
“这个鬼天气，昨天晒成个红蛋蛋，今天刮成土蛋蛋，接着让雨淋成个泥蛋蛋，最后变成洋芋蛋蛋。”
“西安这天气是不是疯了，又是四季随机播放。”
“西安这满三十减十五的天气我也是服气了，冷的嗖嗖的～ ”
……
扬尘天气来袭 要做好个人防护
根据中、省环境气象预报，昨日受大风影响，西北部分地区自西向东将有一次沙尘天气过程。经气象、环保部门综合研判分析认为：5月25日22时，较强西北风到达西安市，受西北沙尘传输影响，今天关中北部可能出现扬沙或浮尘天气，将对西安市环境空气质量产生明显影响。
西安市重污染天气应急指挥部办公室提醒广大市民朋友，要做好沙尘天气下的自我防护，尽量不要外出，在家里关闭好门窗，如果需要外出穿戴防尘土的衣服、口罩、手套和眼镜等，减少在户外的时间。
未来24小时西安市将有大风天气
根据西安市气象台2018年5月26日03时40分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内周至县、鄠邑区、长安区、蓝田县、西咸新区、灞桥区、雁塔区、碑林区、莲湖区、新城区、未央区、阎良区、高陵区、临潼区将受大风影响，预计上述地区平均风力可达6级以上，阵风7级以上，请相关部门、相关区县注意防范。
西安市气象部门建议，政府及相关部门按照职责做好防大风工作；关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖工地建筑物资；行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留；有关部门和单位注意森林等防火。
编辑： 沈晓芳
娱乐叶祖新在社交平台晒出了与毛不易的合影，并称：他说看我戏长大的，我说听他歌变老的。05-25
娱乐６月９日是我国“文化和自然遗产日”。全国非遗曲艺周由文化和旅游部、天津市人民政府共同主办，文化和旅游部非遗司、艺术司和天津市文广局承办。05-25
娱乐自打手机普及以来，关于“低头族”的吐槽不少见，而这一次，张艺谋要用高科技的元素，把这些编排进观念演出《对话·寓言2047》第二季。05-25
娱乐张韶涵称，小时候没有网络，有意见都是当面说，现在网络发达了，不分青红皂白，想骂谁就骂谁，无视自己语言暴力而对他人造成的伤害。05-24
娱乐最近播出的这几档综艺节目表现就不错，在节目环节、内容设计上都有创新，收视回暖的同时，也收获不少好评。05-24
娱乐 短片中杨坤自述第一次来云南是和孙红雷拍摄电影《边境风云》，第二次是来创建机车俱乐部的一个活动。05-24
娱乐潘玮柏与萧敬腾在某社交平台默契十足，发布一组自拍合照。潘玮柏与萧敬腾的自拍合影中，除二人外还围绕不少粉丝，身后灯光也十分绚烂。05-24
娱乐启动会上，陈坤和大家分享了自己的情绪故事，并现场填写报名资料，成为了2018年首位报名的行者。05-24
娱乐现场吴建豪戏里戏外反差萌以及张柏芝催人泪下的生日惊喜更是引爆了该剧的开播期待值，将发布会的气氛推向高潮。05-23
娱乐照片中，姚晨素颜出镜，肤质白皙，而儿子小土豆、女儿小茉莉则相伴在旁，或搞怪甜笑，或呆萌可爱，画面不仅有趣更显温馨。05-23
娱乐照片中，她长发披肩，手腕戴小猪佩奇配饰，并调皮附文：“他们说超过了1800万人就可以成为社~会~人”志玲姐姐可以说是少女心十足了。05-22
娱乐各位美妆大神，请赐教……”视频中，吴昕身穿红色T恤，留着一头清爽短发，手拿眼影，向镜头展示自己的画眼影技巧。05-22