大荔平罗村：美丽乡村不仅有“面子”更有“里子”

大荔县朝邑镇平罗村村支书赵建明接受采访团记者采访。
西部网讯（见习记者 李卓然）“现在村子的环境、设施越来越好，我们的日子也越过越红火，别提有多高兴了！”5月25日，“感知四十年•共筑新渭南”2018融媒体主题采访团一行走进了大荔县朝邑镇平罗村，一提起村上的美丽乡村建设，村民眭红丽就有点不完的赞。
乡村美不美，还得看老百姓的口碑。近年来，平罗村全面实施环境整治、基础提升、产业融合，着力建设村容整洁环境美、村强民富生活美、村风文明人文美、村稳民安和谐美的“四美”乡村。实现了产业强、人文亮、推进实，美丽乡村建设有“面子”更有“里子”。如今，乡村环境好起来，村民的腰包也鼓了起来，精神生活更是丰富起来，人民群众的幸福感和获得感不断增强。
基础设施完备 城市不如农村好
整洁的柏油路、成片的绿树、清新的空气……漫步在平罗村，眼前的一幅幅景象，让人流连忘返。
“以前我们这全是土路，下雨天根本没法走。” 村民眭红丽告诉记者，现在村里道路、下水道、路灯等各种基础设施完备，“在城里住的还不一定有农村舒服。”
自2013年实施美丽乡村建设工作以来，平罗村集各方力量，投资600余万元修建文化广场，硬化道路3.6公里，栽植树木2000余棵，绿篱面积6000㎡。投资100余万元，建成了集垃圾处理、污水处理、生态涝池“三位一体”的综合处理站，并在每家每户门前配发了3个垃圾桶，实行垃圾分类处理，解决了垃圾乱倒、污水横流问题。同时，大力推进农村厕所革命，实施卫生改厕400户。农村环境面貌发生了翻天覆地的变化。
大荔县朝邑镇平罗村一村民家门口的家风楹联。
“两改”工作得民心 文明乡风改陋习
平罗村村支书赵建民介绍，平罗村为打造乡村文明一条街，制作了涵盖社会主义核心价值观、中国梦、中华传统美德、村规民约等教育内容的2000㎡的宣传文化长廊；为了遏制铺张浪费、大操大办陋习，村上成立了“两改”议事会、村民议事会、道德评议会、禁毒禁赌会等组织，让农民不用再碍于面子大操大办，实实在在的减轻农民了负担。
村上建立了家风家训馆，对环境卫生整洁、家风家教好的家庭，专门制作了家风楹联187幅，以好家风来带动好村风；为培育先进典型，引领文明乡风，村上开展了“十星文明户”“最美庭院”“好媳妇、好婆婆”等评选表彰活动，在全村形成了明德向善、见贤思齐的良好氛围；成立党员志愿服务队伍，切实民办实事、解难题。
大荔县朝邑镇平罗村尊天现代农业园区正在生长的冬枣。
“尊天模式” 让村民变身“产业工人”
在平罗村的尊天现代农业园区的冬枣大棚里，当地农民正在自家门前就近打工，当起了“产业工人”，一股现代农业的气息迎面而来。这里让单一的农业种植走向了产业融合转型发展的新路子，让园区成了景区、农民成了工人、农田成了绿色工厂，真正实现了农民就地就业、农业转型升级、农村特色城镇化，成为远近闻名的农业公园。
“现在西北地区麦德龙超市的冬枣都是由我们园区提供的。”赵建明告诉记者，通过企业园区的规模化、标准化管理运营，从而提升了冬枣品质，打响了大荔冬枣品牌。
按照“整村推进、三年流转、分期实施、农户自愿”的原则，平罗村集中连片流转土地2400亩，形成了600亩日光温室示范园、800亩大棚冬枣示范园，实现了园区的集约化生产、规模化经营。村民在稳定获得流转土地租金收益的同时，优先进入园区工作，实现了不离乡不离土在家门口就近就地就业，接触现代种植理念，有效增加了经济收入。
“现在园区打工的工资，土地流转和园区股份的分红，再加上自家开办农家乐的收入，比以前挣得可是多了许多，我们的日子只会越来越好。”眭红丽自信地对记者说。
编辑： 高政超
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