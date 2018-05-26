西安开展商品房交易秩序专项整治 严厉打击内定房源等行为

西部网讯 5月25日，西安市住房保障和房屋管理局官方微信发布通告，将在全市范围开展商品房交易秩序专项整治活动，严厉打击房地产开发企业虚假摇号、内定房源、设置全款优先等限制性条件、捂盘惜售、规避调控政策、制造市场恐慌等扰乱市场秩序的行为。
为维护房地产市场秩序，保障购房人的知情权、选择权，营造公开、公平、有序的房地产市场环境，我局决定在全市范围开展商品房交易秩序专项整治活动，严厉打击房地产开发企业虚假摇号、内定房源、设置全款优先等限制性条件、捂盘惜售、规避调控政策、制造市场恐慌等扰乱市场秩序的行为。对在排查整治中发现的违法违规行为，我局将依法予以顶格处理，广大群众可拨打12345市民热线进行投诉举报。
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“南长安街壹号”负责人回应网传信息：部分业主信息属实
原计划25日进行的新一轮摇号已经完成，上午通过电脑摇号一小时售罄312套房源。
5月24日晚8时许，微信、微博陆续曝出“南长安街壹号”项目部分摇号购房者信息登记表，表中明确有购房者身份证信息、关系及介绍人信息，在网上引起广泛关注。5月25日上午，西部网、陕西头条记者前往“南长安街壹号”项目摇号现场，新一轮摇号仍在正常进行。其项目负责人对外称，网络上曝出的部分业主信息属实，其余备注信息不属实，公司对此事正在全面核查，近日会公布调查结果。
原计划摇号仍在进行 一小时售罄312套房源
融创天朗南长安街壹号25日上午进行了60、61号楼(第二期)摇号，一共312套房源。据了解，这次共3800人递交资料。现场，陕西西安汉唐公证处公证员介绍说，上午的摇号是通过软件公司的摇号软件进行的，公证处全程录像监督，无法暗箱操作。
在位于一楼的摇号现场，购房者和项目销售人员显得有些繁忙。据南长安街壹号项目部工作人员介绍，25日上午9：30开始摇号，10：30左右结束，通过电脑摇号售罄312套。而记者也在现场的大屏幕上证实了312套房源售罄的信息。
摇号结束后，项目销售人员在现场办公。
项目负责人：很多信息都是捏造 正在彻查资料来源
融创天朗南长安街壹号项目总经理刘琦在接受西部网、陕西头条记者采访时表示，网传的名单中，业主姓名有部分属实，其它备注信息都是不符的，融创方面现在正在核查。
“很多信息是捏造出来的，资料来源不符，具体通过哪些途径发出的，目前还不清楚，需要进一步追踪。”面对记者的提问，刘琦称，名单里的57人，有些并不是业主。至于名单里涉及的业主是哪一次摇号的结果，内部员工名字是否属实？刘琦表示还不清楚，需要进一步核查。
“业主信息核实后，这一两天将有一个调查结果，给大家尽快说明情况的。”在回答记者提问时，刘琦表示摇号过程秉承公平公正原则，按照政策收取资料，然后申请公证处公证，对流程有任何异议，业主都可以对原先公布的流程进行核对。公证处全程直播和录像，有视频保留资料。
25日上午摇号现场。
企业发声明称登记表与事实不符 属于恶意诋毁
5月25日上午，账号认证主体为西安天磊置业有限公司的微信公众号“南长安街壹号”发布一则声明，声明称公司发现部分微信群、微信账号散布所谓“南长安街壹号”项目部分摇号购房者信息登记表，并肆意诋毁公司声誉和形象。声明称：
在南长安街壹号项目房屋销售过程中，严格执行政府的各项政策和规章制度；公开摇号过程有公证并录像，过程公开、公证、公平；网络流传的所谓“摇号购房者信息登记表”与事实严重不符，恶意诋毁公司形象，对于相关责任人，该公司将保留追究其法律责任的权利；5月25日，“融创天朗南长安街壹号”项目将加推楼盘并公开摇号，将继续邀请公证处现场公证。
长安区成立调查组对此事开展调查
5月25日，西安市长安区委宣传部官方微博针对网络上出现疑似“南长安街壹号”房产项目部分摇号购房者信息登记表一事做了回应：
针对网络上传播的疑似“南长安街壹号”房产项目，部分摇号购房者信息登记表，长安区高度重视，连夜成立调查组进行调查核实。
调查组将严格依法依纪依规展开工作，对违法违纪行为，一经查实，严肃处理，并及时公开处理结果。同时，为严厉打击房地产销售市场的不法行为，特向社会公布举报电话：85651961，85290917，欢迎社会各界监督。
编辑： 高政超
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