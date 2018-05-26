安康启动问责机制 力促中心城区水源地环境问题整改见实效

西部网安康讯 (记者 毛明博)5月20日，生态环境部集中式饮用水水源地环境保护专项督查组进驻安康市，对中心城区地级以上饮用水源地环境进行专项督查工作。5月24日，通过现场督查，督查组向安康市交办了马坡岭及许家台水源地存在的14个环境问题。

5月25日记者了解到，针对督查组反馈的问题，安康市政府立即部署整改并制定印发了《关于切实做好生态环境部集中式饮用水水源地环境保护专项行动督查组反馈问题整改工作的通知》，明确了整改措施、责任部门、责任人和完成时限等，召开了有汉滨区政府和市区有关部门及相关镇办负责人参加的整改工作交办会，严格按照督查组要求，立即整改、举一反三、深入整治，确保水源地安全和一江清水永续北送。

安康市政府要求，各级要立行立改，综合整治。汉滨区政府及市级有关部门要按责任分工，坚持一个或一类问题，实行一个方案指导、一个单位负责、一名领导包抓、一支队伍实施、一组措施保障、一个时限要求、一本资料留痕的“七个一”整改要求，立即着手开展有针对性、实质性整改，集中时间、集中力量开展水源地保护综合整治行动。特别是汉滨区政府要重新制订《中心城区马坡岭及许家台水源地环境问题专项整治工作方案》，明确具体任务分工、责任部门、整改时限和整改责任人，细化整改措施，增强方案的科学性和可操作性。要严格执法，严肃问责。环保、水利、国土、农业局、规划、住建、交通、公安等部门要按要求和职责进一步加大水源地环境保护执法整治力度，确保问题整改到位、违法违规行为整治到位。

记者了解到，针对督查整改和综合整治工作不积极、不主动、不作为的单位和个人，安康市将要求纪检监察机关依据《监察法》《纪律处分条例》和《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》等法律法规严肃追究责任，并切实做好工作动态、问题清单、整改方案、整治成效等信息的公开公示，自觉接受各方面的监督，确保整改及整治效果经得起检验。

编辑： 高政超