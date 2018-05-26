安康一企业因征地矛盾与村民发生冲突 警方拘留7名涉案人员

西部网安康讯（记者 毛明博）5月24日，安康当地网络论坛和朋友圈流传着一段视频：一群身着迷彩服手持棍棒与村民发生冲突，致使村民被打。5月25日凌晨，安康市公安局汉滨分局向社会发通报，该案系一施工企业与村民征地协议矛盾引发，目前仍有多名受伤村民在安康人民医院救治。

5月25日凌晨，警方在通报中说，5月24日上午10时11分，汉滨分局江北派出所接到报警称：江北办李家嘴村二组刘家沟社区发生打架，现场混乱，请求出警处置。接警后，公安汉滨分局江北派出所迅速出警，处警民警到达现场后立即对现场事态进行控制，送医救治受伤人员，控制涉案人员，收集现场证据。

记者从安康市政府了解到，该案发生后，安康市、汉滨区两级公安机关高度重视，市公安局主要领导迅速指示汉滨分局采取专案侦查措施，从快从严从重查处，指令市局相关部门同步上案。汉滨分局抽调20余名精干警力组成专案组，全力开展案件侦查工作。

经公安机关初查，该案系承建江北办李家嘴村刘家沟社区建设的施工企业与村民征地协议矛盾引发。截止24日晚23时，已控制施工企业项目负责人许某等7名涉案人员，收缴作案工具（木质镐把）17根。目前，案件正在进一步侦办之中，后续调查情况将及时通报。

编辑： 高政超