安康今年持续惩治基层贪腐 彻查重处“设租寻租”干部

西部网安康讯（记者 毛明博）随意克扣扶贫款、偷挪村集体资金、办事群众要盖章讨要“好处费”、征迁款被干部截留……群众对类似这样的“微腐败”反映强烈，深恶痛绝。
记者今天（5月25日）从安康市政府办了解到，今年安康将严惩这些身边的“微腐败”，助力脱贫攻坚，维护群众利益。安康市市长赵俊民则表示，要不断完善监管体系，把权力关进制度的“笼子”，牢牢卡住滥用权力、徇私舞弊的源头，坚决遏止和惩治基层贪腐问题，实现正风肃纪无法外之地。
持续惩治基层贪腐 彻查重处“设租寻租”干部
据了解，今年安康市将重点围绕发生在民生资金、涉农资金、征地拆迁、教育医疗、生态环保等领域侵害群众利益、备受群众瞩目、群众反映强烈的违纪违法问题，以及基层干部吃拿卡要、盘剥克扣、执法不公等行为，结合村级财务审计、新一轮城市创建等工作，进一步加大案件查办力度，坚决纠正和严肃查处基层贪腐以及执法不公等问题。
赵俊民表示，对工作落实不力、为政不为、设租寻租、搞权钱交易、干扰市场秩序的干部，彻查重处，绝不姑息。要不断完善监管体系，把权力关进制度的“笼子”，要“牢牢卡住滥用权力、徇私舞弊的源头，坚决遏止和惩治基层贪腐问题，实现正风肃纪无法外之地。”
借“扫黑除恶”铲除妨碍社会发展的“毒瘤”
“要畅通渠道掌握民意，充分发挥群众的监督作用，及时发现并遏制发生在群众身边的各类腐败苗头，将基层贪腐终止在萌芽期。”赵俊民在市政府廉政会议上曾强调，要合力构建预防惩治基层贪腐的“防火墙”。
赵俊民表示，要把扫黑除恶和反腐倡廉结合起来，将惩治的利剑对准群众反映强烈、深恶痛绝的“五霸”等黑恶势力，深挖背后“保护伞”“利益链”，以零容忍的态度，挥重拳、下狠手，坚决铲除妨碍经济社会发展的“毒瘤”。
严查克扣、挪用、贪污扶贫款等腐败问题
赵俊民说，在脱贫攻坚领域发生腐败问题和不正之风，群众感受最直接、反应也最强烈。当前，脱贫攻坚是各级各部门最大的政治任务、最大的民生工程、也是最大的发展机遇。
赵俊民表示，今年安康要深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，重点解决责任落实不到位、工作措施不精准、资金管理使用不规范、工作作风不扎实、考核评估不严格等突出问题，强化扶贫资金在分配、发放和使用等各环节的监督，组织开展精准扶贫、精准脱贫专项资金跟踪审计，严肃查处克扣挪用、截留私分、虚报冒领、强占掠夺、优亲厚友等侵害群众利益的不正之风和腐败问题。
编辑： 熊惠玲
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