严厉打击替考作弊 陕西加强高考期间高校学生管理

西部网讯（记者 彭芬）为确保2018年高考平稳有序进行，保证考试的安全与公平公正，近日陕西省教育厅发出通知，要求各高校及研究生培养单位加强高考期间在校学生管理。
省教育厅要求，各高校、研究生培养单位要高度重视在校学生日常管理，调整好教学安排，坚持正常的教学活动和集体活动，要严格请销假制度，一般不允许请假，因特殊情况确需请假的，应核清原因，除常规审批程序外，要经上一级主管领导审核把关。对无故未到校、不参加学校统一安排的教学活动和集体活动者，要逐人查清去向，对去向可疑者，要深查细究，严防在校学生参与高考替考作弊活动。
2018年我省美术类统考中，省内某高校个别在校学生参与有组织的替考，目前已被开除学籍，并由司法机关按照相关法律规定予以处理。各高校、研究生培养单位要引以为戒，加强对在校学生开展专题诚信警示教育，特别要加强纪律教育和法制教育，引导学生自觉抵制违纪作弊行为。要通过诚信警示教育，使广大学生明白参与高考作弊对自身、对社会的严重危害，特别是要让所有在校生知晓，参与高考替考作弊，替考者将被开除学籍，并接受刑事处罚；由他人替考的考生将被取消高考各科成绩，同时给予暂停参加各种国家教育考试1至3年的处理。
省教育厅要求，要对校园广告栏、学生公寓、校园网以及校园内张贴的所有文字材料进行全面排查，凡发现涉嫌招募高考“枪手”、组织助考作弊等重要线索，要逐一进行清理核实。对举报或发现有替考嫌疑的学生要迅速调查核实，果断处置。需要公安部门配合查实的线索，要及时向学校所在地公安部门提供有关线索材料。
编辑： 熊惠玲
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