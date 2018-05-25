安康一男子入室杀害2姐妹 凶犯被执行死刑

安康市中级人民法院依法对安康“水景湾”杀害两姐妹凶犯成国林执行死刑。
西部网安康讯（记者 毛明博）今天（5月25日），经最高人民法院核准，安康市中级人民法院依法对安康“水景湾”杀害两姐妹凶犯成国林执行死刑。
罪犯成国林与表妹胡某某于2003年结婚并育有一子，后因感情不和于2016年11月4日协议离婚。2017年1月，胡某某与他人再婚。成国林为此对胡某某及其弟胡某义怀恨在心，产生报复之念。
2017年2月17日23时许，成国林乘胡某义夫妇在外经营夜市摊点之机，驾驶摩托车携带折叠刀前往胡某义家。成国林骗开胡家房门入室后，分别朝躺在卧室床上睡觉的胡某义之女胡某潇（被害人，殁年13岁）、胡某涵（被害人，殁年5岁）颈项部捅刺数刀，致2人失血性休克当场死亡。
案发后，成国林逃至汉滨区县河镇灯塔村附近山林中，自杀未果，后被抓获。 安康市中院称， 罪犯成国林目无国法，因其离婚之事而迁怒于前妻及其亲属，报复杀害2名未成年人，其行为已构成故意杀人罪。其犯罪性质极为恶劣，手段极为残忍，情节和后果均特别严重，必须依法严惩。
安康市中级人民法院一审以故意杀人罪判处成国林死刑，剥夺政治权利终身。成国林不服提出上诉，经陕西省高级人民法院终审裁定，驳回上诉，维持原判。
安康市中级人民法院依照法律规定，在执行死刑前安排罪犯成国林会见了其近亲属，充分保障了被执行罪犯的合法权利。
编辑： 张娟
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