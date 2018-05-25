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受降雨影响 镇坪旬阳两县部分道路山体滑塌交通中断

时间：2018-05-25 20:57:04  来源：西部网-陕西新闻网  作者：毛明博

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受降雨影响 镇坪旬阳两县部分道路山体滑塌交通中断

今天（5月25日）安康市气象台发布暴雨黄色预警信号。镇坪、旬阳、平利、汉滨等县区普降大雨。受持续降雨影响，省道225平镇路K88+000M处（白土岭电站大坝）等多处发生滑坡，道路中断。目前，抢险抢通作业，前往安康方向的车辆，须从S207线岚镇路绕行。

西部网安康讯（记者 毛明博） 今天（5月25日）安康市气象台发布暴雨黄色预警信号。镇坪、旬阳、平利、汉滨等县区普降大雨。受持续降雨影响，省道225平镇路K88+000M处（白土岭电站大坝）等多处发生滑坡，道路中断。目前，抢险抢通作业，前往安康方向的车辆，须从S207线岚镇路绕行。

记者还从旬阳县交警部门了解到，今早9点许，旬阳县蜀构路蜀河至旬阳县城方向发生山体滑塌，交通中断，截止发稿时，仍在紧急抢通道路。

此外，今早8点多，汉滨区枣园路黄洋河大桥向西有近2百米路段出现大面积积水，部分路面积水深达15厘米。其中，黄洋河大桥至枣园路出口路段积水达20公分。积水给途经这一路段的车辆和周围住户出行造成不便。

另据了解，针对近期强降雨频至情况，安康市住建部门对正实施拓宽改造的南环路等重点低洼路段还安排人员加强处置，以最大限度保障群众生产生活不受影响和干扰。

编辑： 张娟

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