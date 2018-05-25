安康力推“微信办照” 开办企业平均用时3.5日

西部网安康讯（记者 毛明博） 在安康开办企业全过程平均用时3.5工作日、刻制公章平均费用为197元、企业注销全过程用时2个工作日、大力推广使用“微信办照”、开展“工商企业通”登记模式，将企业登记服务的触角延伸到银行网点……
5月24日，安康市召开优化提升营商环境新闻发布会。安康市委常委、常务副市长赵璟表示，将举全市之力打造“支持政策最优、保障措施最强、行政审批最快、办事效率最高”的一流营商环境；力争通过3年左右的努力，使安康市营商环境和竞争力指标达到或超过经济发达地区水平。
目前，安康市通过“互联网+政务服务”的方式，将实体大厅426项审批服务事项全部纳入网上办事大厅，建立“绿色通道”和“全程代办”制度，将52项不需要事前实地核查的办理事项统一前移到办税服务厅，实现当场审核、即时办结；通过优化办事流程，基本实现315个办税事项“最多跑一次”和168项业务“全程网上办理”；取消纳税人报送资料140项，全面开启“一人一机双系统单POS”办税模式，实现了“一窗办理”的纳税服务格局。
赵璟说，为降低企业信贷难度，安康市还成立了全省地市级规模最大的国有控股融资担保公司，通过省市财政给予风险补偿，最大限度降低小微企业的代偿损失。其中，安康市创新开展产业联盟担保业务模式，被国开行作为开发性金融基层业务十大典型案例在全国推广；开发性金融支持返乡创业的做法在全国推广;连续三年通过担保机构获得担保贷款占全市金融机构小微企业贷款30%左右。
“对在专项考核中，对排名前三位和后三位的县区，市政府督查室将提请市考核办参照相关标准予以奖惩增减分数。”安康市政府督查室相关人员在新闻发布会上表示，今年将采取实地督查、专项督查、随机抽查、第三方评估等方式促进重点工作落地生根；对媒体报道和群众反映的问题线索，也将及时核查跟踪整改落实并将向社会通报督查结果。
编辑： 张娟
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