关注|记者调查：西安人 你的时间都去哪儿了？

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 拓紫云）2008年，国家统计局组织开展了我国首次时间利用调查，获取了我国居民时间分配及利用的相关数据。10年来，我国居民生活方式、时间分配以及生活质量发生了巨大变化，从今年5月份开始，国家统计局在全国范围内启动第二次“时间利用调查”。根据此次调查的部分基本内容设置，记者在西安街头进行了采访。

据了解，此次调查以自然人为调查对象，将通过连续记录被调查者一天的活动，获得居民在工作学习、家务劳动、医疗卫生、健身锻炼、旅游文化、休闲娱乐等活动上花费的时间。

在采访中，西安市民普遍表示，相比十年前，通过传统媒介获取信息或休闲娱乐的时间大为缩短，更多的时间则花在了手机上，这种现象在青年人中尤其明显。

西安市民：“看手机一天都在看，除了睡觉时间好像都在看。”

西安市民：“看手机的时间肯定多点，几乎都不看书，回家忙完还是拿着手机，一部分是淘宝，一部分是追电视剧。”

西安市民：“反正没事干就看，抖音微博。”

西安市民：“电视都很少看了，手机我就是抽空看看，也得有两个小时。我有时候还在手机上买点东西，看看朋友圈看看新闻。”

老年人的时间大都花在了带孙子孙女、做家务上，而年轻人大量的时间还是花在了工作上。

西安市民：“我早上八点多出来，在公园唱歌，唱到十点，然后回去买菜做饭带孩子一天干这些事，反正时间挺长的那没办法啊。”

西安市民：“带孙子没时间出去，早上晚上在小区走一走。3、工作时间很长，基本上一天都在忙忙碌碌，十个小时以上。出差比较多，基本上一半时间都在外面。”

在早晚勤的车厢或站台里，人们的时间又是如何利用的呢？

西安市民：“公共交通一个小时，这一个小时都在看手机。”

西安市民：“公共交通上时间多长?）两个小时最多。一般是（打电话）联系业务。”

当询问所接触的各类公共服务中，希望哪些时间能够缩短时，大家提及最多的是还是就医就诊等待时间过长。

西安市民：“办别的无所谓，就是看病人多，有时候我们检查身体都是头一天去，把单子开好，第二天才能做个B超啊干个啥，当天都赶不回来。”

西安市民：“医院还是时间比较长，肯定短一点好，我们就自由一点。”

记者了解到，时间利用调查是国际社会普遍开展的国家统计重要调查项目，也是联合国统计委员会在各成员国大力推行的一项社会统计调查项目。目前，已有包括我国在内的85个国家或地区开展了时间利用调查。调查将为新时期评价社会进步、民生福祉改善，测算居民获得感、幸福感、安全感提供依据。

编辑： 张娟