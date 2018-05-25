咸阳机场输送国际旅客再攀高 增速居全国十大机场之首

十余家国际航空公司来陕探讨国际航空运输发展。
西部网讯（记者 刘望）5月25日，记者从外国航空公司西安航空市场发展座谈会上获悉，截至5月23日，西安咸阳国际机场累计运输国际旅客103万人次，同比增长45.7%，增速创近三年以来新高，居全国十大机场第1位。
十余家国际航空公司来陕探讨航运发展
西安机场作为我国西北地区最大的航空枢纽，承担着西部地区建设的重任，今年以来，陕西省委、省政府加大对民航发展的重视和支持，成立了由常务副省长主抓，省发改委、旅发委、民航西北管理局、机场集团共同担当的民航发展领导小组，我省航空运输发展进入“史上最佳发展期”。
与此同时，《大西安“十三五”综合交通运输发展规划》也提出，至2025年，实现年旅客吞吐量7000万人次、货邮吞吐量80万吨、年起降53.9万架次，新增40个国际通航点，形成连通国内主要城市和国外50多个城市280多条航线网络，远期适应1亿人次旅客吞吐量。
受惠于这些积极的政策，西部机场集团今天邀请陕西省民航办、省发改委、省旅发委、省商务等十余个单位的负责同志和国际航协、阿联酋航空、芬兰航空等十余个国家和地区的航空公司进行交流座谈，共同探讨陕西国际航空运输发展事宜，助力陕西“三个经济”发展。
今年西安机场国际旅客运输增速居全国第1
据了解，近年来，西部机场集团围绕门户经济、枢纽经济、流动经济发展，以西安咸阳国际机场为核心，打造国际运输走廊和国际航空枢纽，立足中国西北航空市场，全力推进陕西国际航空枢纽建设，全面拓展国际航网，持续优化中转体系，加快提升服务品质，助推陕西民航运输实现高质量、跨越式发展。
2017年，西安咸阳国际机场旅客吞吐量达到4186万人次，排名中国机场第8位、全球机场第46位，全球排名提升5位，也是全球前50位机场中，增速第4的大型机场。今年西安咸阳国际机场国际旅客运输增速则居全国十大机场第1位。
截至2017年底，西安咸阳国际机场已经开通赫尔辛基、巴黎、罗马、莫斯科、布拉格、悉尼、墨尔本、奥克兰等国际（地区）航线57条、通往46个国际都市，航线网络覆盖“亚欧美澳非”五大洲的26个国家，实现国际航空旅客吞吐量近200万人次。今年5月2日和7日，西安咸阳国际机场新开圣彼得堡、伦敦两条欧洲直达航线，通往欧洲航点达到7个，初步形成向西开放的通道优势。
编辑： 刘望
娱乐叶祖新在社交平台晒出了与毛不易的合影，并称：他说看我戏长大的，我说听他歌变老的。05-25
娱乐６月９日是我国“文化和自然遗产日”。全国非遗曲艺周由文化和旅游部、天津市人民政府共同主办，文化和旅游部非遗司、艺术司和天津市文广局承办。05-25
娱乐自打手机普及以来，关于“低头族”的吐槽不少见，而这一次，张艺谋要用高科技的元素，把这些编排进观念演出《对话·寓言2047》第二季。05-25
娱乐张韶涵称，小时候没有网络，有意见都是当面说，现在网络发达了，不分青红皂白，想骂谁就骂谁，无视自己语言暴力而对他人造成的伤害。05-24
娱乐最近播出的这几档综艺节目表现就不错，在节目环节、内容设计上都有创新，收视回暖的同时，也收获不少好评。05-24
娱乐 短片中杨坤自述第一次来云南是和孙红雷拍摄电影《边境风云》，第二次是来创建机车俱乐部的一个活动。05-24
娱乐潘玮柏与萧敬腾在某社交平台默契十足，发布一组自拍合照。潘玮柏与萧敬腾的自拍合影中，除二人外还围绕不少粉丝，身后灯光也十分绚烂。05-24
娱乐启动会上，陈坤和大家分享了自己的情绪故事，并现场填写报名资料，成为了2018年首位报名的行者。05-24
娱乐现场吴建豪戏里戏外反差萌以及张柏芝催人泪下的生日惊喜更是引爆了该剧的开播期待值，将发布会的气氛推向高潮。05-23
娱乐照片中，姚晨素颜出镜，肤质白皙，而儿子小土豆、女儿小茉莉则相伴在旁，或搞怪甜笑，或呆萌可爱，画面不仅有趣更显温馨。05-23
娱乐照片中，她长发披肩，手腕戴小猪佩奇配饰，并调皮附文：“他们说超过了1800万人就可以成为社~会~人”志玲姐姐可以说是少女心十足了。05-22
娱乐各位美妆大神，请赐教……”视频中，吴昕身穿红色T恤，留着一头清爽短发，手拿眼影，向镜头展示自己的画眼影技巧。05-22