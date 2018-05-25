咸阳机场输送国际旅客再攀高 增速居全国十大机场之首

十余家国际航空公司来陕探讨国际航空运输发展。

西部网讯（记者 刘望）5月25日，记者从外国航空公司西安航空市场发展座谈会上获悉，截至5月23日，西安咸阳国际机场累计运输国际旅客103万人次，同比增长45.7%，增速创近三年以来新高，居全国十大机场第1位。

十余家国际航空公司来陕探讨航运发展

西安机场作为我国西北地区最大的航空枢纽，承担着西部地区建设的重任，今年以来，陕西省委、省政府加大对民航发展的重视和支持，成立了由常务副省长主抓，省发改委、旅发委、民航西北管理局、机场集团共同担当的民航发展领导小组，我省航空运输发展进入“史上最佳发展期”。

与此同时，《大西安“十三五”综合交通运输发展规划》也提出，至2025年，实现年旅客吞吐量7000万人次、货邮吞吐量80万吨、年起降53.9万架次，新增40个国际通航点，形成连通国内主要城市和国外50多个城市280多条航线网络，远期适应1亿人次旅客吞吐量。

受惠于这些积极的政策，西部机场集团今天邀请陕西省民航办、省发改委、省旅发委、省商务等十余个单位的负责同志和国际航协、阿联酋航空、芬兰航空等十余个国家和地区的航空公司进行交流座谈，共同探讨陕西国际航空运输发展事宜，助力陕西“三个经济”发展。

今年西安机场国际旅客运输增速居全国第1

据了解，近年来，西部机场集团围绕门户经济、枢纽经济、流动经济发展，以西安咸阳国际机场为核心，打造国际运输走廊和国际航空枢纽，立足中国西北航空市场，全力推进陕西国际航空枢纽建设，全面拓展国际航网，持续优化中转体系，加快提升服务品质，助推陕西民航运输实现高质量、跨越式发展。

2017年，西安咸阳国际机场旅客吞吐量达到4186万人次，排名中国机场第8位、全球机场第46位，全球排名提升5位，也是全球前50位机场中，增速第4的大型机场。今年西安咸阳国际机场国际旅客运输增速则居全国十大机场第1位。

截至2017年底，西安咸阳国际机场已经开通赫尔辛基、巴黎、罗马、莫斯科、布拉格、悉尼、墨尔本、奥克兰等国际（地区）航线57条、通往46个国际都市，航线网络覆盖“亚欧美澳非”五大洲的26个国家，实现国际航空旅客吞吐量近200万人次。今年5月2日和7日，西安咸阳国际机场新开圣彼得堡、伦敦两条欧洲直达航线，通往欧洲航点达到7个，初步形成向西开放的通道优势。

编辑： 刘望