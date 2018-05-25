关好门窗减少外出！沙尘天气又要来西安“捣乱”了

西部网讯（记者 鄢山宇）5月25日下午，西安市重污染天气应急指挥部办公室发布最新消息，根据中、省环境气象预报，今日受大风影响，西北部分地区自西向东将有一次沙尘天气过程。经气象、环保部门综合研判分析认为，今晚22时较强西北风将到达西安，受西北沙尘传输影响，明天（5月26日）关中北部可能出现扬沙或浮尘天气，将对西安环境空气质量产生明显影响。

为有效减轻此次沙尘天气对西安的影响，西安市重污染天气应急指挥部办公室已于5月24日下发了紧急通知，要求各区（县）政府、西咸新区、各开发区管委会以及相关市级部门迅速行动，提前采取大冲洗、加大保洁清扫频次、全面覆盖、开展拉网式排查等措施积极应对，并持续抓好各项措施的强化落实。同时，向关中地区其他城市发送了通报，将协同控制区域污染，做到联防联控。

西安市重污染天气应急指挥部办公室提醒市民，要做好沙尘天气下的自我防护，尽量不要外出，在家里关闭好门窗，如果需要外出穿戴防尘土的衣服、口罩、手套和眼睛等，减少在户外的时间。

在做好个人防护的同时，若发现施工工地、工业企业、物料堆场、砂石场、白灰场等黄土裸露没有覆盖到位的情况，第一时间拨打12345市民热线进行反映，请相关部门尽快采取防尘措施。在沙尘天气过境时，市民可增加房前屋后地面积尘的清扫洒水频次，经常擦洗窗台外沿以及窗外花草上的尘土。沙尘天气过后，市民朋友们要及时清理房前屋后、阳台、窗台、楼顶地面等地方的尘土，检查并覆盖好身边的扬尘污染源，外出前对车辆进行冲洗，骑车、开车时要减速慢行避免车轮碾压道路产生二次扬尘污染等防止“扬尘搬家”。

编辑： 呼乐乐