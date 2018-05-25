汉中：发展绿色产业 守护秦岭绿水青山

西部网讯（陕西广播电视台 《今日点击》记者 杨生华 侯强）作为我国南北气候分界线的秦岭，区域内蕴藏着丰富的动植物和矿产资源。但近年来，由于开山采石、水源地污染等现象频频发生，使秦岭这座“绿色宝库”遭遇到了多重生态威胁，去年中央环保督察组对我省反馈督查意见中，涉及秦岭的生态问题有8个。那么，一年多来，对秦岭沿线的地市来说，如何协调保护环境和发展经济的关系，保护好秦岭的绿水青山呢？近日，我们的记者就这一问题对汉中的洋县和留坝进行了调查采访。

如果把眼下的倪家沟和三个月前的景象做一番比较，对巨大变化感受最明显的就是生活在周围的当地人。今年1月份，《今日点击》曾以《洋县：被瞒报的采石场有多少？》为题，报道了马畅镇这家名为磊石采石场的生态环境问题。节目播出后，洋县立即通过清理废石弃渣、平整地面、拉土回填等措施，对这个采石场进行了地质环境修复治理，治理后的山坡上如今已经栽植了两万多棵柏树。

洋县马畅镇倪家沟村党支部书记吴文升：“山上它不是光秃秃的了，把这治理得山清水秀，村民们都很满意。”

与倪家沟村一样，地处洋县朱鹮保护区的魏家庙村，也在去年对村里一家采石企业的堆料场进行了土地复耕治理。

洋县戚氏街道办魏家庙村村委会主任吕万万：“把这块土地村上恢复出来以后，由互助合作社来耕种带动贫困户，我们是44户贫困户基本上都参与。”

采访中记者了解到，土地复耕后，地里今年种的高粱已经以订单农业的形式，将按收获后的市场价全部销售给茅台酒厂，让大多数人从中受益。

洋县国土资源局总工程师王家革：“按照县委县政府安排部署，以及中省环保督察整改要求，我们局高度重视，逐个点位现场核查，实现矿山环境绿化治理。”

针对去年中央环保督察组提出的“建立秦岭生态环境保护综合协调和齐抓共管机制，编制相关规划，明确秦岭生态环境保护的目标、任务和要求，加大环境资源保护力度，切实改善秦岭生态环境质量”的整改目标。汉中市当即成立了由市委书记任第一组长、各区县及26个部门主要负责人为成员的问题整改工作领导小组，明确细化责任。今年又在全市范围内开展了“大排查、大整治、大提升、严问责”的百日会战行，进一步巩固和扩大工作成效。

初夏时节，走进留坝县营盘村的狮子沟，放眼望去，远处觅食的牛羊，山脚飞舞的蜜蜂，正营造着一幅人与自然和谐相处的绿色画卷。

留坝县留侯镇营盘村驻村第一书记陈智慧：“县上把营盘村确定为山地度假核心区，所以我们有很多项目的支撑，为了做好发展旅游，我们对环境整治、环境保护这一块也是做得非常到位的。这些年持续就在抓河流的整治、环境的整治、乱砍滥伐的整治。”

陈智慧说，在过去很长一段时间里，留坝一直面临着保护和开发的矛盾困扰。近年来，通过不断探索，在生态保护与经济发展过程中，全县逐渐形成了以生态养蜂、生态土鸡、生态土猪、生态香菇为代表的短线产业，以林下中药材种植、板栗林、橡子林为代表的中线产业，和以全域旅游为代表的长线产业，构成了“四养一林一游”的绿色产业发展新格局，实实在在践行着既要“绿水青山”，还要“金山银山”的发展理念。

陈智慧：“资源保护好了，我们就依托现有的资源，就能发展林下经济，高附加值的旅游产品。通过旅游的带动，我们都可以增加它的附加值，提高它的经济效益，然后带动他的发展，群众的积极性也非常高。”

位于留坝县张良庙附近的庙台子林场共有22名职工，管护的山林面积有7万多亩。去年，林场把职工宿舍改造建成了集旅游、研学、休闲为一体的“木工学堂”，改变了过去靠伐木养人的传统产业模式，既保护了生态又增加了收益。

留坝县国有庙台子林场党支部书记彭春生：“比起以前我们靠伐木挣工资的时代相比要稍微好一点，通过这半年多的运行以后，游客量、接待人数逐月递增，这个前景是非常好的。”

几年前，为了保护绿水青山，留坝县否决了一项投资十亿元左右的风力发电项目，县上的干部并没有为此感到惋惜，他们认为10个亿在当时可能会让县上的GDP数字好看一些，但长久来说，绿水青山是什么都换不来的。为此留坝县去年还获得了国家环保部门第一批命名的 “绿水青山就是金山银山的实践创新基地”称号，这也是整个西北地区唯一的获得者。

留坝县环保局副局长姜名：“这个对我们一个4.7万人的小县城来说，应该说投资很大的，10个亿，但是县委县政府为了咱们的生态环境保护就把它否决了。”

如今，青山绿水已经变成了留坝的底色，为了守护好这个底色，近几年来，留坝坚决拒绝对当地生态环境可能产生不可恢复性破坏的矿产资源开发、风力发电、小水电等重大资源开发性项目落地，先后下大力气关停了10多家影响生态环境的工矿企业。如今，留坝的产业以绿色为基础，无论是全域旅游，还是绿色食品，都主打“生态牌”，既承担了保护绿水青山的责任，也实现了金山银山的目标。

姜名：“家有梧桐树不怕招不来金凤凰，通过咱们的环境越来越好（的改善），比如近两年发展民宿、发展旅游，想通过生态旅游方面、包括绿色产业方面真正把咱们的收入都能带动起来，真正地把咱们的绿水青山转化为金山银山。”

如今，通过发展绿色产业，留坝正加速实现生态“变现”。据统计，当地农民人均可支配收入已经从2011年的4700元增加到了去年的9535元。县上的旅游综合收入也从2012年的5.4亿元增加到去年的12.2亿元，旅游产业在全县GDP中占到了51%。老百姓在绿色产业发展当中获得了实实在在的红利，绿水青山真的变成了金山银山。

生态文明建设功在当代、利在千秋。汉中洋县、留坝坚定“绿水青山就是金山银山”的理念，进一步强化“不要污染的GDP”的发展导向，坚定不移走生态优先绿色发展之路的做法，值得秦岭沿线其它地方借鉴。

编辑： 沈晓芳