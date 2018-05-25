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25名公民代表走进陕西省旅发委 踊跃献计旅游发展

时间：2018-05-25 17:50:23  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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25名公民代表走进陕西省旅发委 踊跃献计旅游发展

“这个第三卫生间好高档。”伴随着公民代表的惊叹，第170期公民代表今天（5月25日）走进省政府，参观调研了西安城南旅游集散中心、大唐芙蓉园游客服务平台和第三卫生间的建设，和陕西省旅游发展委员会相关负责同志一起座谈，了解陕西的旅游发展工作。

公民代表参观调研西安城南旅游集散中心。

西部网讯（记者 刘望）“这个第三卫生间好高档。”伴随着公民代表的惊叹，第170期公民代表今天（5月25日）走进省政府，参观调研了西安城南旅游集散中心、大唐芙蓉园游客服务平台和第三卫生间的建设，和陕西省旅游发展委员会相关负责同志一起座谈，了解陕西的旅游发展工作。

编辑： 刘望

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