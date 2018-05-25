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宝鸡市公安局刑侦支队政委陈均会接受纪律审查和监察调查

时间：2018-05-25 17:44:58  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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宝鸡市公安局刑侦支队政委陈均会接受纪律审查和监察调查

5月25日下午，宝鸡市纪委监委通报，宝鸡市公安局刑侦支队政委陈均会涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

西部网讯 （记者 鲁鹏飞）5月25日下午，宝鸡市纪委监委通报，宝鸡市公安局刑侦支队政委陈均会涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

编辑： 钟莹

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