2018西安国际创业大会·首届大学生动漫文创嘉年华启幕。
西部网讯（记者 贺桐） 今天（5月25日）上午，2018西安国际创业大会·首届大学生动漫文创嘉年华活动在碑林科技产业园启幕。
此次活动由中共西安市委、西安市人民政府主办，中共西安市碑林区委、西安市碑林区人民政府承办，碑林科技产业管理办公室、陕西动漫产业平台管理中心、陕西新国风动漫产业发展有限公司执行。
活动以“用创意实现梦想”为主题，时间为5月23日—27日，包含创业项目路演、48H创意动画与视效预览赛、大学生创意教育发展论坛、文创作品展、WAG动漫游戏展、青少年创客体验展六大板块，全方位、多角度地展示大学生创意成果，交流创客教育经验，培养学生创客精神，培育创客文化。
“首届大学生文创作品展”活动，经过一个多月地筛选，收到了全市近二十所高校的优秀作品，展览为高校学生与行业从业者搭建了交流与合作的桥梁，挖掘有潜力的人才，助推学生就业创业。
“WAG动漫游戏展”包含活动表演展示、动漫创意作品、创意市集、餐饮、互动体验、涂鸦等专区，加强动漫文创领域内的交流与合作，打造大学生动漫游戏节展品牌。
“青少年创客体验展”内容包括3D打印体验活动、机器人对战体验活动、3D创意美术体验、无人机体验活动、定格动画体验，提高3D打印、定格动画等技术的社会普及率，推进其市场化。
“大学生创意教育发展论坛”邀请了北京大学文化产业研究院动漫游戏研究中心主任、研究员邓丽丽，侠客岛联合办公室创始人兼CEO王宏波，武汉两点十分文化传播有限公司创始人兼总经理王世勇等，深入解读传统文化与动漫产业发展的趋势。
此外，现场颁发了“创业项目路演”奖项，该项目评选于5月23日进行，来自10所高校的11个项目题材新颖、形式多样，为高校学生提供了项目展示、互相学习的平台。最终，西安工业大学的《户县农民画的跨媒介创新应用开发》项目获得第一名。
5月24日上午，“48H创意动画与视效预览大赛（西北赛区）”正式开赛，主题为《秦风唐韵·话长安》，共有14支高校队伍参赛，采取48小时不间断连续创作的赛制形式，为参赛者提供一个展示、竞技的平台。
创新创业是城市创新战略中的重要组成部分，是创新人才培养的源动力，通过举办动漫文创嘉年华活动，一方面更好地挖掘人才、促进社会资本及市场资源的整合，推动优质项目的市场化、产业化；另一方面助力产业发展，为文化补短板、大西安的建设做出贡献。
编辑： 贺桐
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