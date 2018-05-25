陕西发布2018年投资环境白皮书 含中英俄韩四种语言

《2018年陕西省投资环境白皮书》。
包括中、英、俄、韩四种语言。
西部网讯（记者 李媛）记者今天（5月25日）从陕西省商务厅获悉，陕西省商务厅近日编印发布了中、英、俄、韩四种语言的《2018年陕西省投资环境白皮书》，宣传推广全省投资环境，进一步让海内外投资者了解陕西追赶超越的新举措，把握陕西高质量发展的新机遇。
该书从陕西发展概览、增长平台、产业领域、热点聚焦、各市特色、商业环境、外商专区、投资服务8个方面，对全省投资环境进行了详细、全面地介绍，以便海外内投资者近距离了解陕西、关注陕西、投资兴业陕西。
在增长平台章节，该书从陕西优越的战略区位、现代化的基础设施、居中国前列的创新资源、得天独厚的文化旅游、丰富的矿产资源等方面，对陕西具有的加快发展的核心优势和巨大潜能进行了宣传。在产业领域，该书从装备制造业、汽车制造业、能源化工业、电子信息业、医药制造业、食品工业、战略性新兴产业、现代果业等方面，对陕西聚集度高、配套齐全、创新活力旺盛的现代产业体系进行了推广。在外商专区章节，该书从扩大开放吸引外资政策、外商投资优势产业、知识产权保护、外商投资促进机构等方面，介绍了陕西吸引利用外资的政策措施。在投资服务章节，该书从2018年陕西重点境内外招商引资活动、省市投资指南网站、全省项目投资基本流程、省市审批事项查询、省市投资促进部门联系方式等方面，对陕西的投资服务事项进行了说明。
翻阅白皮书，记者清晰看到，党的十八大以来，特别是2017年，陕西面对错综复杂的国际国内形势，全省上下紧盯追赶超越目标和“五新”战略任务，取得了显著发展成就，生产总值突破2万亿元大关，达到2.189万亿元，比2016年增长8.0%；全年进出口总额达到2715.2亿元，比2016年增长37.4%，其中出口1660亿元，增长58.8%，增速居全国第二位，西部第一位；全年实际引进内资7909亿元，增长26.9%，实际利用外资58.9亿美元，增长17.6%，为全省高质量发展注入了新动能新活力。
据陕西省商务厅负责人介绍，当前，陕西正深度融入“一带一路”建设，大力发展“枢纽经济、门户经济、流动经济”，高标准推进自贸试验区建设，加快出台高水平的贸易和投资自由化便利化政策，营造具有国际竞争力的一流营商环境，打造陆海内外联动的重要节点和东西双向开放的重要门户，形成全面开放新格局，努力实现全省商务发展新提升、新突破。
编辑： 李媛
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