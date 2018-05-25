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淘宝官方短视频拍摄基地在西安正式启动 将满足大部分商品拍摄需求

时间：2018-05-25 15:59:57  来源：西部网-陕西新闻网  作者：张澍田

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淘宝官方短视频拍摄基地在西安正式启动 将满足大部分商品拍摄需求

5月25日，由淘宝联合“蒜泥互动”发起的淘宝官方短视频拍摄基地在西安经开区正式启动，该基地将会满足95％的互联网商品短视频的拍摄需求。

淘宝官方短视频拍摄基地在西安正式启动。

淘宝官方短视频拍摄基地在西安正式启动。

西部网讯（记者 张澍田） 5月25日，由淘宝联合“蒜泥互动”发起的淘宝官方短视频拍摄基地在西安经开区正式启动，该基地将会满足95％的互联网商品短视频的拍摄需求。

启动仪式上，蒜泥互动不仅签定了短视频工厂化生产的5000万战略协议，还与西部国家版权交易中心一起，集结60多家优质短视频制作公司，组成西北商业短视频联盟。

蒜泥互动负责人称，随着移动互联网时代的进步，短视频正成为新的流量入口，淘宝产品展现方式，正从图文向短视频升级。淘宝的数据显示，相比单纯的图文，短视频能帮助商品提高20％转化率，阿里巴巴也将于近期推出独立短视频APP。

据介绍，淘宝短视频西安拍摄基地面积达5000平米，相当于12个篮球场。基地共分为室内室外，包括卧室、浴室、客厅、厨房和街道等多个区域，适合不同风格，覆盖95％的商品类目拍摄。

陕西头条记者了解到，除了提供拍摄基地，蒜泥互动还将提供共享拍摄设备、商家内容营销全案等服务，每个月可以给商家提供近2万支专业的电商短视频。截至目前，蒜泥互动已签约了200多个“网络达人”，覆盖约500万网络用户。

淘宝内容生态负责人闻仲表示，今年淘宝会打造至少100个短视频基地，让商家能派单生产短视频，也能通过基地接受更多的短视频指导。在短视频的呈现端，淘宝也会探索互动类短视频，以及可互动的情景剧。

编辑： 张娟

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