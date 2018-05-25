西安（长安）国际大学城中法创业大赛启幕，冠军将赴法交流。

西部网讯（记者 赵昊 鄢山宇） 5月25日，主题为“激发创新活力，打造创业之都”的西安国际创业大会（第二届）阿里云Find校园合伙人暨西安（长安）国际大学城中法创业大赛启动仪式在长安双创中心启幕。

据悉，本次大赛将联合阿里云法国分公司、法国1K孵化器、富睿法国投资等机构一起举办，设置西安赛区和巴黎赛区。旨在通过大赛促进西安和法国巴黎两地高校的交流与合作，以提升大学生创业者的创业理念和创业技能为重点，实现创业项目落地生根为目标，共同促进中法跨境大学生科创项目、人才、孵化器、加速器、科教园、科创基金双向合作，实现选优质项目、树创新创业典型，展青年创业者风采的大赛宗旨。

大赛共分为网络初选、复赛、决赛、赴法国巴黎交流赛等阶段，历时三个月。深度挖掘创业者的潜力、激发创业团队的激情、借助阿里全生态的创业土壤培育创业项目快速的成果转化。并且为优秀项目提供政策、融资、众筹、商业合作以及宣传推广等支持，并为前15名的项目评选一、二、三等奖以及优秀奖进行奖励，奖金设置为“现金+阿里云代金券+阿里云创学院学费”，共计52万元。本次大赛前三名代表中国赴法国参加中法创业交流，大赛冠军代表中国赴法国参加中法创业大赛。

大赛报名通道：http://cyds.cetpsp.com/news/3.html

编辑： 张娟