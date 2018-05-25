环境污染过度护肤成面部皮炎主因 专家建议早诊早治

西京医院举办“护肤日”义诊活动，300多名患者向专家教授咨询了困扰已久的皮肤问题。

专家为患者进行免费的检查诊断。

西部网讯（记者 彭芬） 今天（5月25日）是第12个“全国护肤日”，今年的主题为“合理清洁、保湿、防晒”。上午，西京医院在门诊大厅举办护肤日大型义诊活动，专家教授们围绕色素性、血管性、肿瘤性等皮肤病的诊断和治疗，护肤品的正确使用方法，激光及注射微整形美容等群众最关心的问题答疑解惑。

过度护肤成面部皮炎主因 皮肤病要早诊断早治疗

西京医院皮肤科主任王刚介绍，当前，环境因素、过度护肤、滥用护肤品成为了大部分面部皮炎的主因，我国已成为激素依赖性皮炎、接触性皮炎、玫瑰痤疮等面部皮炎发病率最高的国家。

王刚表示，借助国际最先进的皮肤无创检测设备，皮肤科医生可在短短的几分钟内检测出皮肤中的黑色素、血红素、经皮水分丢失、油脂分泌、皱纹、毛孔、纹理、pH值等指标，来判断患者的皮肤类型、肤质和健康状况，从而指导患者合理护肤。因此，皮肤病一定要早发现，早诊断，早治疗，治疗时一定要前往正规医疗机构。

而面部色素性、血管性和肿瘤性皮肤病在儿童中的发病率非常高，可达20%-30%，且多出现在出生时或出生后不久。咖啡斑、太田痣、鲜红斑痣、血管瘤、先天性色素痣、色素性毛表皮痣等常常困扰着患儿的家长。西京医院激光美容中心负责人坚哲表示，这类患儿应在能耐受激光手术的前提下尽早接受治疗，以免延误治疗的最佳时机，造成不良的后果。

治疗近10万名损容性皮肤病患者 帮其重获自信

活动当天，300多名患者向专家教授咨询了困扰已久的皮肤问题。为使患者对相关皮肤病有更直观和深入的了解，树立正确的护肤理念，现场还发放了科普宣传册和护肤品小样。

据悉，西京医院皮肤科自2014年开始率先在国内开展全麻下激光手术，截至目前已为近万名患者在无痛的条件下清除了皮损；秉承“患者至上、质量第一”的宗旨，迄今已让近10万名损容性皮肤病的患者重获生活自信。

编辑： 高政超