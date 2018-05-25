西交大团队研发3D打印人工颈椎 可重建患者颈椎运动功能

5月25日，西安交大举行科研成果新闻发布会。

刘博宇向媒体记者介绍相关科研设备。

西部网讯（记者 彭芬） 在5月22日举行的陕西省科学技术奖励大会上，西安交大首次获得陕西省基础研究最高级别奖励——基础研究重大贡献奖，并获得一等奖6项、二等奖15项，获奖总数及一等奖数量均居全省第一。

今天（5月25日），西安交大召开新闻发布会，获得一等奖的“3D打印技术重建脊柱脊髓功能的临床应用与相关研究”和“微纳尺度典型金属材料的力学特性及其内在机理”两个项目的研究团队介绍了项目的基本情况。

3D打印人工颈椎 重建颈椎运动功能

“3D打印技术重建脊柱脊髓功能的临床应用与相关研究”项目结合金属3D打印技术，开发出个性化穹窿顶钛笼式人工颈椎，在国际上创新性提出了椎体次全切术后可动人工椎体—椎间盘复合体植入、重建椎体运动单位功能的理念，研制出可动人工颈椎假体和人工寰齿关节。

据项目团队成员蔡璇介绍，该项目在国际上创新性地提出了椎体次全切术后可动人工椎体—椎间盘复合体植入、重建椎体运动单位功能的理念，结合金属3D打印技术研发出一种既能保留颈椎稳定性且重建椎间运动的非融合假体。从而为解决颈椎次全切、减压融合术后活动度丧失这一世界性难题提供新思路。

该项目设计了与寰齿关节功能相仿的人工关节，在寰枢椎减压手术的同时，进行人工关节置换，保留寰枢关节的旋转功能，提高患者生活质量。“我们开展了世界首例可动人工寰枢关节置换术，术后患者疼痛症状缓解，神经功能恢复，颈椎活动度可。”蔡璇说。

蔡璇介绍，该项目研究成果目前已在西京医院、唐都医院、西安红会医院、交大一附院、甘肃省中医医院等十余家三级甲等医院中得到推广应用，并获得一致好评。

系统构建“微纳尺度材料结构与性能”理论体系

“微纳尺度典型金属材料的力学特性及其内在机理”项目属于材料科学基础领域。在研究团队成员刘博宇介绍，目前还没有成熟的理论体系来描述微纳尺度材料的力学特性及内在机理，对高性能长寿命器件的设计需求期望微纳尺度材料结构与性能的理论知识体系尽快得以系统建立。

基于该课题，项目组成员一方面系统研究了典型金属材料在微纳尺度下的力学特性及其潜在的物理机理，另一方根据其塑性变形机理提出了有针对性的强韧化策略。所开发的技术也在涉及国计民生的领域得到应用，并取得了很好的社会效果。

编辑： 高政超