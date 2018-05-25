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陕西召开电视剧创作规划座谈会 将建精品剧本"储备库"

时间：2018-05-25 14:46:52  来源：西部网-陕西新闻网  作者：熊惠玲

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陕西召开电视剧创作规划座谈会 将建精品剧本"储备库"

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文艺思想，传达贯彻落实全国电视剧创作规划会议精神，5月25日，陕西召开全省电视剧创作规划座谈会，省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席会议。

西部网讯（记者 熊惠玲） 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，传达贯彻落实全国电视剧创作规划会议精神，5月25日，陕西召开全省电视剧创作规划座谈会。省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席会议。

会上，省新闻出版广电局局长王福豹传达了全国电视剧创作规划会议精神，陕西广播电视台、陕西文化产业投资有限公司等6家单位围绕创作体会、工作心得做了交流发言并提出了意见建议。

据统计，从2013年以来，陕西获准发行许可电视剧共计80部3117集，年均生产16部623集，位居全国第六。9部作品15次获得全国大奖，其中《聂荣臻》荣获第13届全国“五个一工程”优秀作品奖。在第30届和31届中国电视剧飞天奖评比中，陕西有10部作品获得提名，4部作品荣获优秀电视剧大奖；26部电视剧在央视黄金时段首播，其中在央视一套黄金时段播出8部，占到播出量的11%，9部作品入选国家广播电视总局2018至2022年百部重点题材规划，占到全国的9%。

庄长兴说，陕西是电视剧创作生产大省，党的十八大以来，全省电视剧创作始终坚持以人民为中心的创作导向，充分发挥陕西文化资源优势，涌现出了一大批体现中国气派、陕西特色的精品佳作，在全国产生了重大影响。

庄长兴指出，在看到成绩的同时，也要清醒地认识到，由于社会主要矛盾的变化，满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求的任务也更加迫切。他表示，下一步，要积极扶持本地剧本创作，同时通过引进、购买、合作等方式，组织征集一批国内外优秀剧本，建立陕西精品剧本“储备库”；要注重融合创新，认真研究、主动适应，紧跟科技发展新浪潮，运用新技术和互联网思维、融合发展观念，再造产业流程，创新产业链条，在融合中创新，在创新中制胜，通过不断解放和发展电视剧生产力，实现优秀作品传播最大化、效益最大化。

编辑： 熊惠玲

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