陕西召开电视剧创作规划座谈会 将建精品剧本"储备库"

西部网讯（记者 熊惠玲） 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，传达贯彻落实全国电视剧创作规划会议精神，5月25日，陕西召开全省电视剧创作规划座谈会。省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席会议。
会上，省新闻出版广电局局长王福豹传达了全国电视剧创作规划会议精神，陕西广播电视台、陕西文化产业投资有限公司等6家单位围绕创作体会、工作心得做了交流发言并提出了意见建议。
据统计，从2013年以来，陕西获准发行许可电视剧共计80部3117集，年均生产16部623集，位居全国第六。9部作品15次获得全国大奖，其中《聂荣臻》荣获第13届全国“五个一工程”优秀作品奖。在第30届和31届中国电视剧飞天奖评比中，陕西有10部作品获得提名，4部作品荣获优秀电视剧大奖；26部电视剧在央视黄金时段首播，其中在央视一套黄金时段播出8部，占到播出量的11%，9部作品入选国家广播电视总局2018至2022年百部重点题材规划，占到全国的9%。
庄长兴说，陕西是电视剧创作生产大省，党的十八大以来，全省电视剧创作始终坚持以人民为中心的创作导向，充分发挥陕西文化资源优势，涌现出了一大批体现中国气派、陕西特色的精品佳作，在全国产生了重大影响。
庄长兴指出，在看到成绩的同时，也要清醒地认识到，由于社会主要矛盾的变化，满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求的任务也更加迫切。他表示，下一步，要积极扶持本地剧本创作，同时通过引进、购买、合作等方式，组织征集一批国内外优秀剧本，建立陕西精品剧本“储备库”；要注重融合创新，认真研究、主动适应，紧跟科技发展新浪潮，运用新技术和互联网思维、融合发展观念，再造产业流程，创新产业链条，在融合中创新，在创新中制胜，通过不断解放和发展电视剧生产力，实现优秀作品传播最大化、效益最大化。
编辑： 熊惠玲
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