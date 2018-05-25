314名学生拿不到毕业证后续：宝鸡市教育局成立调查组

西部网讯（宝鸡站记者 鲁鹏飞） 5月24日，西部网报道了陕西三和专修学院2015级高等护理专业314名学生临近毕业，却被学校告知拿不到毕业证，不少学生就业和进修面临难题。5月25日，宝鸡市教育局回应称，已成立调查组，尽快查清问题，并向陕西省教育厅书面报告，寻求解决办法。

回应称，5月24日记者采访后，宝鸡市教育局一是及时给陕西省教育厅、宝鸡市政府分别作了汇报；二是紧急召开了三和专修学院、局职成教科(含民管中心)、监察室及陈仓区教体局及有关方面参加的会议。要求三和专修学院积极稳定学生、家长情绪，防止事态进一步扩大；要求陈仓区教体局组成工作组赴三和学院调查了解情况，做好稳定工作。

5月25日一早，宝鸡市教育局召开了有关科室人员参加的紧急会议，专题研究了三和专修学院问题，决定采取如下措施：责成市、区调查组尽快查清问题；要求三和专修学院做细致的思想工作，安抚好学生和家长；向省教育厅书面报告，寻求解决问题的办法。

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编辑： 谢卓