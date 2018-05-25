西安民校小升初已报名21226人 违规招生校长将被停职

西安市教育局召开提醒谈话会，再次重申和强调招生纪律。
西部网讯（记者 彭芬） 西安市2018年民办学校初中招生网上报名正在进行中。西部网、陕西头条记者从西安市教育局获悉，截至5月24日21：00，全市累计报名人数达到21226人，报名平台运行稳定。
近日，西安市教育局陆续接到群众关于招生报名工作的问题反映。为了及时回应社会关切，今天（5月25日），西安市教育局召开提醒谈话会，再次重申和强调招生纪律，就进一步规范招生行为进行提醒和安排，确保招生入学公平公正。
群众反映：仍有个别民校想方设法“掐尖”招生
近期，西安市教育局通过不同渠道接到群众反映，指出今年民办学校初中招生报名工作启动以来，仍有个别民办初中学校心存侥幸，试图以各种方式诱导或“邀请”小学毕业“尖子生”家长选择填报该校，“暗示”在面谈过程中可通过暗箱操作获得“成功”，甚至做出入校编入“重点班”等许诺；仍有个别校外培训机构、小学和公办初中学校及其校长、教师等为民办初中学校想方设法“掐尖”招生或变相“提前招生”“开绿灯”，提供相关学生信息或其他便利。
西安市教育局相关负责人表示，这些现象严重背离了招生入学公平公正原则，加剧了群众入学焦虑，对稳步推动招生制度改革、树立良好教育公信力造成极为严重的负面影响，必须引起各级教育行政部门、各相关学校的高度警惕和重视。
民校违规行为一经查实 对校长“先停职后处理”
针对上述问题迹象，西安市教育局再次重申教育部和省市教育部门关于义务教育招生工作的“十项严禁”和西安市民办初中招生“六个严禁”等纪律要求；再次督促各区县、相关新区、开发区教育部门切实履行民办初中招生改革工作实施主体责任和监管责任；再次告诫相关民办初中学校严格信守承诺，做到“诚信招生、阳光招生”；再次提醒学生家长勿信民办学校、校外培训机构以及教育掮客等所做的“入学承诺”。
对于查实的违规行为，涉及民办学校的，第一时间建议学校决策机构对校长“先停职后处理”；涉及公办学校的，在全市予以通报，情节严重的，对校长“先停职后处理”；涉及校外培训机构的，依法依规做出顶格处理；上述处理结果将录入省社会信用信息平台，作为对学校考核、年检的重要依据。对执纪不严、监督不实、查处不力的区县、有关新区、开发区教育部门，西安市教育局将约谈其主要负责同志，并向社会公开通报情况。
西安市教育局要求，全市义务教育学校要严把“分班关”，严禁设置强化应试教育的重点班、快慢班，严查个别民办学校以上本校或他校“重点班”为噱头招“尖子生”。秋季开学前，各区县教育局要制定专项实施方案，指导辖区学校按规定分班。
西安市教育局即日起设立举报邮箱
西安市教育局自即日起设立举报邮箱，在严格保护举报人权益和个人隐私的基础上，鼓励广大群众以信函、电话、图片、音视频等形式提供民办初中招生过程中的违规行为问题线索，对经查实的，将向首位举报人一次性奖励500元。
西安市教育局“为民服务热线”举报电话：86525726；举报邮箱：xasjyjts@126.com。
编辑： 谢卓
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