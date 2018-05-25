西部网讯 西安市新兴南路工程PPP项目主体施工、管道迁改将于5月29日零时开始分批实施，计划工期14个月，分7部分围挡。对此，西安市公安局交通管理局根据《中华人民共和国交通安全法》及《中华人民共和国交通安全法实施条例》有关规定，结合施工需求和交通状况，施工期间将对以下路段围挡，具体如下：

绕行路线

南二环的经九路至沙坡立交段施工将占用南北两侧桥下部分道路，施工期间东向西方向车辆从围挡北侧通行（辅道不低于9米），西向东方向车辆从围挡南侧导改道路通行（辅道不低于9米）；

东南二环立交（沙坡立交）桥下施工期间，桥下改为环岛交通组织模式；

建工路的沙坡立交至万寿路段施工将占用路中4条机动车道和隔离绿化带，施工期间东西方向车辆从围挡两侧通行，保证双向4车道（两侧不低于8.5米）；

建工路的万寿南路至幸福南路段将进行封闭围挡，车辆通过西影路和建工路北侧导改路绕行（导改路打通方可围挡）；

万寿南路的咸宁路至建工路段施工将占用东侧2条机动车道，实行北向南单行交通组织，保证单向2车道（不低于8米）；

幸福南路的西影路至咸宁路段施工将占用西侧两条机动车道，施工期间车辆沿围挡东侧导改道路通行，保证单向2车道通行（不低于7米），非机动借用人行道通行；

幸福南路的东月路至西影路段施工将占用南向北方向2条车行道、北向南方向1条机动车道和1条非机动车道，施工期间南向北车辆沿东侧围挡东侧通行，北向南方向车辆沿2处围挡中间通行，保证双向4车道。

施工区域的交叉口实行突击抢工，加快推进，最大限度减轻对通行的影响。施工期间道路变窄，施工路段及周边禁止占道停车。请途经车辆、行人注意交通安全，按照交通标志、标线指示通行，或自行提前择路绕行。