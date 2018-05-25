西安华清学府城男童死亡一案犯罪嫌疑人被批准逮捕

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西部网讯 5月24日，西安市新城区人民检察院经审查，决定对“华清学府城男童死亡”一案犯罪嫌疑人令某某、赵某某批准逮捕。目前案件正在办理中。

【简要回顾】

5月2日，西安市华清学府城一名男童失踪，后在楼顶被发现，经送医后确认死亡。

5月5日凌晨，警方将疑犯令某杰抓获。案件发生后，西安市新城区人民检察院第一时间介入案件，引导公安机关侦查取证。

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5月2日晚，西安城东幸福南路华清学府城9岁男孩嘟嘟在小区里遇害。5月5日凌晨，警方将疑犯令某杰抓获。据了解，32岁的令某杰和遇害的孩子住在同一单元，孩子家在22楼，他家在7楼。

遇害男孩所上托管班没手续

小区住户透露，嫌疑人令某杰的妻子王某与人合伙在该小区开了一家名为“乐博通”的托管班，受害男童曾在托管班“吃饭补习”，令某杰平时有“摸男娃屁股、下边”的异常行为。“乐博通”全名为西安乐博通教辅机构，在该小区居民楼内办公，有教职员工近10人，开设午托服务、晚托服务、课后作业辅导以及周末特色辅导班。案发后，托管班负责人称，托管班不办了，已经和家长谈好了。

昨日，记者查询发现，乐博通并没工商注册，也没相关教育资质。

疑犯与妻侄曾密谋绑架

记者辗转了解到，男孩失踪当晚，孩子家人曾敲开令某杰家的门，家里除了令某杰外，还有一名男子，令某杰很镇定地说是他弟弟。奇怪的是，当时并不热，但两人都光着膀子。还有一个细节是，男孩平时回家后，进门就将鞋脱掉后胡乱踢到地上。但事发当晚，家人看见孩子的一双鞋摆放得很整齐。他们怀疑，家里可能也是作案现场之一。知情人说，小男孩被找到时，赤身裸体，表情恐惧，手脚指甲缝隙中全都是泥土，“这可能是挣扎的痕迹，孩子当时是遭遇了多大的折磨和恐惧啊！”是什么让嫌疑人动了杀意？业主说，男孩戴着电话手表，里面有录音，“可能是嫌疑人知道小男孩录音了，就想灭口，后来，警方找到了电话手表。”

记者从不具名知情人士处获悉：另一疑犯王某是令某杰妻子娘家的一个侄子。男童被杀前，令某杰与王某曾密谋企图绑架勒索钱财；杀害男童后，王某协助令某杰处理罪证，妄图逃避法律制裁。据熟悉令某杰的人说，令某杰在案发前属于没正式职业人员，曾在五六年前去上海打工，4年前返回西安，因妻子与他人在该小区合办了一个托管班，因此令某杰常出入该托管班帮忙。

为找到凶手，4日晚上，警方提取了受害男孩和嫌疑人所在单元所有住户的DNA。5月5日令某杰被抓获，同日，20多岁的王某也被警方传唤接受调查。6日凌晨1时，警方对华清学府城小区秘密展开地毯式搜索，进一步掌握犯罪大量的犯罪证据。

编辑： 钟莹