西安一物业收取业主增值服务费 违规行为被叫停

5月23日、24日，15条网友留言有回复。
西部网讯 金科天籁城物业收费不合理、西安222路公交让乘客二次扫码、铜川五星村村民吃雨水……5月23日、24日, 西安市物价局、西安市公共交通总公司、铜川市王益区水务局等7个党政相关单位回复了15条西部网网友留言。
金科天籁城物业收费不合理
责令停收增值服务费
2018年4月26日，网友“王”反映，金科天籁城小区物业为一级物业，但收费价格为1.8元/平米，物业表示费用在开发商合同中已规定为1.5元物业费+0.3元增值费为由，不进行修改。这样拆分收费，以增值费、服务费或自主定价的方式增加物业费是否合理？请相关部门调查，谢谢。
西安市物价局回复：金科天籁城小区物业费每平米1.8元，1.8元收费包括物业服务费每月1.5元/平米，增值服务费每月0.3元/平米，物业公司与业主双方签订的合同内有约定。增值服务费属有偿服务费用的范畴，其收费标准在业主自愿的前提下，由物业公司与业主双方协商约定，另行签订合同后方可收取。
我局已对该小区收费进行了检查，并做出如下处置。一是责令其立即停止未签定增值服务合同而收费的行为；二是要求其对公摊电费测算情况进行公示。如该物业公司拒不执行，我局将依法严处。
西安222路公交让乘客二次扫码付费
当班驾驶员被通报处理
2018年5月10日，网友“夏天”反映，我早上8:15分在公交分局站乘坐222路，扫码上车，扫码已经成功，司机自己没有听见声音，态度恶劣，让我二次扫码付费。但当账单出来了后，显示我在同一时间扫码两次，乘客二次刷卡是因为司机的责任造成的，这个钱怎么给退回来？
西安市公共交通总公司回复：接到该投诉后我司非常重视，第一时间停止当班驾驶员工作，并调取车内监控。根据监控显示，该名乘客在扫码乘车的同时，另一名乘客刷卡上车，两名乘客同时刷卡时，驾驶员未听见打卡提示音造成误会，导致该扫码乘车的乘客多消费。
公司与当班驾驶员进行一对一谈话教育，将此问题站点通报，并要求该驾驶员写出深刻书面检查及认识。公司在此向广大网民及该名乘客道歉，如联系到乘客的情况下退还乘客多刷卡费用。
铜川市五星村村民吃雨水
供水改建工程争取今年实施
2018年5月23日，网友“喊水娃”反映，铜川黄堡镇五星村红岩组，一半人喝不上干净水，由于水压不够，只能吃雨水过日子。请相关部门能够帮忙解决。
铜川市王益区水务局回复：铜川市王益区黄堡镇石坡供水改扩建工程项目初步设计、施工图设计等正在编制,下一步将积极和相关部门沟通衔接，争取2018年项目实施。
本工程的建设可解决王益区黄堡镇新村石坡、五星村红崖组699人的生活用水，来解决水压不够，同时满足项目区内养殖、农业、企业用水，大大提高基础设施服务功能，有较高的经济效益和社会效益；我局将积极争取各类资金继续用于解决黄堡镇新村石坡、五星村红崖组用水问题。
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编辑： 辛超
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