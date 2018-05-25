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最新！网络爆出摇号购房者信息登记表 官方回应

时间：2018-05-25 10:50:35  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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最新！网络爆出摇号购房者信息登记表 官方回应

今天（5月25日），西安市长安区委宣传部官方微博针对疑似“南长安街壹号”房产项目部分摇号购房者信息登记表一事做了回应。

西部网讯 今天（5月25日），西安市长安区委宣传部官方微博针对网络上出现疑似“南长安街壹号”房产项目部分摇号购房者信息登记表一事做了回应，具体如下：

针对网络上传播的疑似“南长安街壹号”房产项目，部分摇号购房者信息登记表，长安区高度重视，连夜成立调查组进行调查核实。

调查组将严格依法依纪依规展开工作，对违法违纪行为，一经查实，严肃处理，并及时公开处理结果。同时，为严厉打击房地产销售市场的不法行为，特向社会公布举报电话：85651961，85290917，欢迎社会各界监督。

编辑： 钟莹

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