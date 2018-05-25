网友提问西安地铁7号线是否被搁置得到回复

网友咨询西安地铁7号线进展问题得到回复

西部网讯 记者近日在人民网地方领导留言板看到，有网友留言咨询西安地铁7号线进展相关问题，西安市地铁办对此进行了回复：鉴于七号线是一、六号线的辅助加密线，建设迫切性相对较弱，暂时取消上报，后续将及时纳入第四期建设规划。

具体如下↓↓↓

网友留言：

我想咨询下西安地铁7号线的进展问题，听说西安第三期地铁规划没有申请通过，请问情况是否属实？如果没有审批通过，请问只是暂时的还是取消了7号线建设？如果是暂时的，请问最早什么时间可以下次提交审批？最早什么时间可以启动建设？

西安市地铁办回复原文：

网民您好！2016年11月由市规划局牵头编制的《关中城市群都市区城市轨道交通线网规划》通过省住建厅组织的专家技术审查，并已纳入城市总体规划。根据市政府部署安排，我办以规划局牵头编制的《关中城市群都市区城市轨道交通线网规划》为依据，编制完成第三期建设规划，省、市相关领导高度重视三期规划的上报工作，我办多次赴北京与国家发改委汇报沟通。根据与国家发改委汇报沟通情况，按照国家发改委审批要求和我市实际发展需要，对三期建设规划进行优化调整，鉴于七号线是一、六号线的辅助加密线，建设迫切性相对较弱，暂时取消上报，后续将及时纳入第四期建设规划。调整后的三期建设规划方案已经市政府常务会及市委常委会原则审议通过，由市发改委上报至省发改委，正在办理相关上报国家的程序。感谢您对西安地铁的关心和支持。

【拓展阅读】

西安地铁7号线预可行性研究：规划7号线起于大学城，穿经高新新区、南郊文教区和太白路一线客流走廊，向东折返经西安火车站、浐灞生态区至洪庆组团。（据华商网）