逛博物馆丨4000多年前，才是榆林最“土豪”的时候

石峁遗址的核心皇城台

因为盛产煤与油，榆林在外界看来，是可以和“土豪”这个词划等号的。但最新的考古成果却显示，和4000多年前相比，现在榆林所谓的“土豪”完全是小巫见大巫。因为在当时，位于今天榆林境内的石峁城，已经孕育了高度发达的文明——面积巨大的城市、坚固的城防体系，做工精致的玉器……比同一时期的中原地区，不知道要高到哪里去了。

要论及过去十年陕西最重大的考古新发现，我觉得这处位于榆林境内的石峁遗址，应该位居首位。毕竟入选一次中国考古十大新发现，两次社科院中国六大考古新发现和一次世界重大考古发现，就足以证明它的的价值。

所以在全新的陕西历史博物馆基本陈列——陕西古代文明大展上，石峁是策展人必须增加并浓墨重彩进行展示的内容。于是公众看到了出自这里的陶鹰、玉器和壁画，并通过模型，来感受这座“史前第一城”的雄伟。

虽然石峁遗址很早就被学界所知晓，但它首次进入公众视野，应该是2012年底的事情了。陆续有媒体报道，称陕西省考古研究院在陕西神木发现了一座距今4000多年，面积约425万平方米的史前中国面积最大的城市。记得当时采访项目负责人孙周勇，他谈及石峁的价值时，很意味深长的说：“好戏才刚刚开始” 。

接下来，好戏真的就接踵而来了。

2013年，考古工作者在石峁遗址外城东门附近发现了城墙马面和角楼，这是我国目前发现最早的此类城防设施实物，距今已有4000多年。而这些也与东城门的瓮城一道，构筑起了石峁坚固的城防体系。但当时整个河套地区，似乎还不存在能威胁石峁“霸权”地位的城邦，那么这套防御设施是用来防谁的？目前看还是个谜。

石峁外城东门遗址

2013年，“石峁遗址出土了一件长达56厘米、重约3公斤的玉牙璋”的新闻被媒体广泛报道。其实早在石峁遗址进行正式考古发掘之前，大量的石峁玉器便已经流出，被包括陕西历史博物馆在内的海内外多家博物馆收藏。

在科学的考古发掘开始之前，在当地曾一直流传着“玉器从石头里蹦出来”的说法，直到考古工作者从石墙的缝隙中发现了玉器，才证实了传说非虚。

石头缝里“蹦出”的玉器

2014年，陕西省考古研究院公布了石峁遗址居民住址和墓葬的考古成果，为明晰石峁遗址的功能区划提供了可靠的考古学材料。

石峁遗址内的墓葬

2015年，经过这些年的实验室实验、分析，陕西省考古研究院公布了石峁壁画的研究结果——这批壁画无论在制作工艺还是绘制技法上均与汉代及其以后的壁画较为相似，可能暗示着中国早期壁画的基本制作工艺及绘制技法早在4000多年前或者更早的时期便已经基本确立。

正在陕历博展出的石峁壁画

2015年，石峁遗址发现鳄鱼骨板的消息被披露，孙周勇说这块骨板是包括陕晋中北部、内蒙古中南部在内的河套地区的首次发现，所以他推断这条鳄鱼未必生长于此，极有可能来自遥远的南方。这也说明史前各部族的上层之间，很可能进行着距离远超出今人想象的‘奢侈品’交易。

鳄鱼骨板

2016年，陕西的考古工作者对石峁遗址核心区——皇城台进行发掘，一座依托山势修建，由广场、瓮城、墩台和多段石墙构成的，外形类似于秘鲁马丘比丘遗址的复杂建筑群逐渐浮出水面。同时，《营造法式》记载的筑城所需的“纴木”，也在皇城台遗址“破土而出”。

构造复杂的石峁“皇城台”

《营造法式》里提到的“纴木”

2016年，陕西省考古研究院公布了石峁出土石范和铜刀的研究成果，不仅为中国早期铸造技术的研究提供了实物证据，也为铸铜等早期冶金术是由北方的欧亚大草原经河套地区传入中原地区的观点提供了佐证。

铸造青铜刀的石范

2017年，考古工作者在皇城台东护墙北段的“弃置堆积”中，清理出了百余片卜骨，超过万枚的骨针，以及多件体态硕大的鹰形陶器。大量骨针现身皇城台，可能意味着这里曾经存在着规模不小的制骨作坊。鹰形陶器可能与王权或曾在皇城台进行的宗教祭祀公共活动有关。至于卜骨，十有八九和占卜有关，但具体情况目前专家还无可奉告。

正在陕历博展出的陶鹰

皇城台出土的骨针

2018年，石峁遗址内出土的一件类似于今天发卡样式的骨器，被正式确认为口弦琴，堪称中国音乐史上的重要发现。在古代，它被称为簧，“巧舌如簧”的簧就是这个样子。在现代，它流行于我国多个少数民族，承担着与神灵天地沟通的角色。

像发卡一样的口弦琴

石峁遗址共出土了不少于20件这样的口弦琴

……

或许下次陕西历史博物馆对基本陈列进行改造升级时，石峁遗址又会贡献一批珍贵的发现。

记者这份工作，让我第一时间见证了石峁遗址这些年不断涌现的新发现，每次的感受除了震惊就只有震惊。谁能想到，曾经被认为是蛮荒之地的黄土高原，却诞生了石峁这样高度发达的史前文明。而曾经被认为是起源于黄河流域的中华文明，也因为石峁、红山和良渚等古城的横空出世，而增加了多个文明源头。

颠覆固有观念，还原真实的历史，这或许就是考古最大的魅力吧。

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编辑： 秦怡